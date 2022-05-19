Как раненый подросток прошел пешком десять километров, чтобы добраться к родным

Раненый 14-летний мальчик из села Дробышево в Донецкой области так скучал по родным, что сбежал из больницы в Днепре. Несколько недель назад Ростислав попал под вражеский обстрел — российские войска обстреливали его родное село.

Один из обломков снаряда попал в парня, пробил плечо и остановился в грудной клетке. Раненого подростка эвакуировали в Днепр, прооперировали. Но как только ему стало лучше, он без денег и документов решил вернуться домой.

День, когда попал под вражеские обстрелы, Ростислав помнит поминутно. Вспоминает — услышал грохот, упал на землю и сначала даже не чувствовал боли.

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— Уже когда домой приехал и увидел, что дыра в плече, потом отец вызвал военных, они приехали на скорой, — говорит подросток.

Парня сразу доставили в больницу в Краматорске, там ему оказали первую помощь, однако ранения оказались сложными, поэтому Ростислава эвакуировали в Днепр.

Обломок не доставали, потому что он находится очень глубоко, четыре сантиметра под кожей в грудной клетке.

Но как только парню стало лучше — он пешком направился в родное село. Ростислав прошел десять километров, когда его увидел неравнодушный прохожий. Подросток еще был очень слаб, поэтому мужчина приютил его и вызвал полицию.

Работники полиции говорят, что нашли правильные слова поддержки и убедили, что лечение длительное, поэтому нужно быть в больнице.

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