Я не девочка, я — военнослужащий: истории украинских защитниц на войне

В Украине женщины служат наравне с мужчинами. Для кого-то передовая — это уже привычное дело, а для кого-то терроборона — новый опыт.

Украинские женщины-военнослужащие рассказывают: когда человек надевает военную форму, то вопрос пола отпадает. Ведь, прежде всего, есть желание защищать свою страну, а все остальное уже не имеет значения.

Я не девочка, я — военнослужащий

Она проснулась в первый день полномасштабной войны от звонков собратьев — тех, с кем воевала на Востоке Украины еще с 2018 года. Учительница патриотического воспитания из Винницы Юлия Щербань в то утро пошла не в школу, а записываться в ряды терробороны.

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Я служила в очень достойном подразделении. Я там не девочка или женщина, я — военнослужащий, которая должна выполнять все, что нужно, — рассказывает Юлия.

Женщина говорит, что без колебаний приняла такое решение, ведь знала, как нужно воевать и оборонять. Юля — мама, а это еще одна причина, для кого служить и кого защищать.

Вот ради кого все. Это наши дети, имеющие право знать свои корни. Они имеют право знать, кто они, что они нация, которая сегодня доказывает всему миру, что она самая сильная, — делится военнослужащий.

Война — это не вопрос гендера вообще

Война не застала врасплох и киевлянку Анну. В гражданской жизни она врач, исследует препараты для онкобольных.

Все восемь лет войны женщина волонтерила для украинских десантников. Два года назад решилась и на боевую подготовку.

Анна тщательно училась стрелять и сейчас уверенно держит в руках и винтовку, и карабин, и снайперский пулемет. Этот опыт не о бряцании оружием, а о собственной психологической готовности к бою.

Ты должен стрелять метко, даже под стрессом. Ты должен выдержать физически, когда идет определенное количество упражнений подряд. Ты должен где-то найти ресурс, чтобы дойти до конца, — говорит Анна.

Женщина рассказывает, что никогда не имела гендерных стереотипов по поводу служения женщин в армии.

Это не вопрос гендера вообще. У каждого есть определенные особенности, но есть стандарты боя. И они не снизятся для конкретного человека в любом случае, — объясняет военнослужащий.

Конечно, женщина хочет вернуться к своему привычному делу, но пока ее задача — выявлять диверсантов в столице. И она с этим умело справляется.

Тем временем украинских защитников и защитниц поддерживает вся Украина. Каждый помогает, чем может. К примеру, украинские музыканты собрали деньги на антидроновые ружья. Смотри, как они работают.