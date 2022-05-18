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Я не девочка, я — военнослужащий: истории украинских защитниц на войне

Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV 18 мая 2022, 14:00

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