Я не дівчинка, я — військовослужбовець: історії українських захисниць на війні

В Україні жінки служать нарівні з чоловіками. Для когось передова — це вже звична справа, а для когось тероборона — новий досвід.

Українські жінки-військовослужбовці розповідають: коли людина вдягає військову форму, то питання статі відпадає. Адже насамперед є бажання захищати свою країну, а все решта вже не має значення.

Я не дівчинка, я — військовослужбовець

Вона прокинулась у перший день повномасштабної війни від дзвінків побратимів — тих, з ким воювала на Сході України ще з 2018 року. Учителька патріотичного виховання з Вінниці Юлія Щербань того ранку пішла не до школи, а записуватись до лав тероборони.

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Я служила в дуже достойному підрозділі. Я там не дівчинка чи жіночка, я — військовослужбовець, яка повинна виконувати все, що потрібно, — розповідає Юлія.

Жінка каже, що без вагань ухвалила таке рішення, адже знала, як треба воювати та обороняти. Вона — мама, а це ще одна причина, для кого служити та кого захищати.

Ось, заради кого все. Це наші діти, які мають право знати своє коріння. Вони мають право знати, хто вони, що вони є нацією, яка сьогодні доводить усьому світу, що вона найсильніша, — ділиться військовослужбовець.

Війна — це не питання гендеру взагалі

Війна не застала зненацька і киянку Анну. У цивільному житті вона лікарка, досліджує препарати для онкохворих.

Усі вісім років війни жінка волонтерила для українських десантників. Два роки тому зважилась і на бойову підготовку.

Анна ретельно вчилася стріляти та нині впевнено тримає в руках і гвинтівку, і карабін, і снайперський кулемет. Цей досвід не про брязкання зброєю, а про власну психологічну готовність до бою.

Ти маєш стріляти влучно, навіть під стресом. Ти маєш витримати фізично, коли йде певна кількість вправ поспіль. Ти маєш десь знайти ресурс, щоб дійти до кінця, — говорить Анна.

Жінка розповідає, що ніколи не мала гендерних стереотипів щодо служіння жінок в армії.

Це не питання гендеру взагалі. Кожен має певні особливості, але є стандарти бою. І вони не знизяться для конкретної людини в будь-якому випадку, — пояснює військовослужбовець.

Звичайно, жінка хоче повернутись до своєї звичної справи, але поки що її завдання — виявляти диверсантів у столиці. І з цим Анна вправно справляється.

Тим часом українських захисників та захисниць підтримує вся Україна. Кожен допомагає, чим може. До прикладу, українські музиканти назбирали гроші на антидронові рушниці. Дивись, як вони працюють.