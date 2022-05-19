Як поранений підліток пройшов пішки десять кілометрів, щоб дістатись рідних

Поранений 14-річний хлопчик із села Дробишеве на Донеччині так сумував за рідними, що втік із лікарні у Дніпрі. Кілька тижнів тому Ростислав потрапив під ворожий обстріл — російські війська били по його рідному селу.

Один з уламків снаряда влучив у хлопця, пробив плече і зупинився у грудній клітці. Пораненого підлітка евакуювали до Дніпра, прооперували. Та щойно йому стало краще, він без грошей і документів вирішив повернутися додому.

День, коли потрапив під ворожий обстріл, Ростислав пам’ятає похвилинно. Згадує — почув гуркіт, впав на землю і спершу навіть не відчував болю.

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— Вже коли додому приїхав і побачив, що дірка в плечі, потім батько викликав військових, вони приїхали на швидкій, — каже підліток.

Хлопця відразу доправили до лікарні у Краматорську, там йому надали першу допомогу, однак поранення виявилися складними, тож Ростислава евакуювали до Дніпра.

Уламок не діставали, бо він знаходиться дуже глибоко, чотири сантиметри під шкірою в грудній клітці.

Та щойно хлопцеві стало краще — він пішки попрямував до рідного села. Ростислав пройшов десять кілометрів, коли його побачив небайдужий перехожий. Підліток ще був дуже слабкий, тож чоловік прихистив його та викликав поліцію.

Працівники поліції кажуть — знайшли правильні слова підтримки та переконали, що лікування тривале, тож потрібно бути в лікарні.

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