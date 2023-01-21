Состояние многих пациентов очень запущено… С чем столкнулась медицина в прифронтовых городах

В Донецкой области за время полномасштабного вторжения россияне повредили или уничтожили до сотни медицинских учреждений – больниц, ФАПов.

Поэтому многие из-за российских атак остались без полноценной медицинской помощи. Но и самим заведениям выживать во время войны не просто. Финансирование имеет незначительное, а работы наоборот увеличилось.

У людей даже нет возможности купить. А есть некоторые аптеки ставят в два, а то и три раза наценку, а для населения, где нет работы, нет возможности купить даже что-то, – рассказывает координатор БО Центра волонтерства и защиты Марианна Билык.

Часто самое необходимое лекарство им помогает найти именно волонтеры и благотворители. Например, пять больниц в Донецкой области получили препаратов и медоборудования на 17 миллионов гривен. Эти средства пожертвовали клиенты ПриватБанка. Больше в сюжете Олега Корниенко.

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