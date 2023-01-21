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Состояние многих пациентов очень запущено… С чем столкнулась медицина в прифронтовых городах

Олег Корниенко, Журналист программы Факты ICTV 21 января 2023, 20:30

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