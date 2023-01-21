Стан багатьох пацієнтів дуже запущений… З чим зіткнулася медицина у прифронтових містах

На Донеччині за час повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили або знищили до сотні медичних закладів – лікарень, ФАПів.

Тож чимало людей через російські атаки залишилися без повноцінної медичної допомоги. Але й самим закладам виживати під час війни не просто. Фінансування мають незначне, а роботи навпаки побільшало.

Люди навіть не мають можливості купити. А є деякі аптеки ставлять у два три рази націнку, а для населення, яке немає роботи, немає можливості купити навіть щось, – розповідає координаторка БО Центру волонтерства і захисту Маріанна Білик.

Часто найнеобхідніші ліки їм допомагають знайти саме волонтери й благодійники. Приміром п’ять лікарень на Донеччині отримали препаратів і медобладнання на 17 млн грн. Ці кошти пожертвували клієнти ПриватБанку. Більше у сюжеті Олега Корнієнка.

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