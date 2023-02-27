Страна, где рожают детей, обязательно победит! Работа медцентра Лелека за год войны

Украина год в полномасштабной войне. Потери, боль и разрушение – украинцы научились жить не вопреки, а, несмотря ни на что. За прошлый год в Украине на свет появилось 195 тысяч младенцев.

Во время оккупации Киевской области Лелека превратился в госпиталь для раненых военных и гражданских. Благодаря работе врачей заведения помощь получили более 700 человек. Многие из них своевременной медицинской помощью фактически спасли жизнь.

Наверное, именно поэтому и сейчас Лелеку выбирают военные. Так, пара Леся и Владимир, которые вместе воевали на фронте и только стали родителями, доверили врачам самое ценное. И пока Владимир защищает нашу страну, в тылу его ждет не только любимая жена, а теперь и сынишка.

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Мне было очень приятно, что профессиональная помощь была своевременна, решения принимались моментально, — рассказывает пациентка Леся медицинского центра Лелека.

Сейчас Лелека предоставляет немалый спектр медицинских услуг. И, конечно же, продолжают принимать роды и помогать беременным вынашивать здоровых и счастливых украинцев.

Часто выбирают Лелеку, мы помогаем людям на сколько можем и чем можем. Привлекаем фонды и спонсоров, — рассказывает генеральный директор медицинского центра Лелека.

Подробнее о медицинском центре Лелека — смотри на Вікнах.

Актуальный и болезненный вопрос, это может быть тебе интересно — как общаться с ребенком, когда отец или мама на фронте.

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