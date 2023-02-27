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Страна, где рожают детей, обязательно победит! Работа медцентра Лелека за год войны

Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 27 февраля 2023, 18:00

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Як переселенка з Бахмута допомагає військовим у Дніпрі
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Свет может закончиться? Будут ли отключения света в 2023 году
Мрія
Читать дальше
Как можно себе представить небо без Мрии? Год назад российские войска уничтожили Ан-225 — как выглядит самолет сейчас

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