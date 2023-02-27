Країна, де народжують дітей – обов’язково переможе! Робота медцентру Лелека за рік війни

Україна рік у повномасштабній війні. Втрати, біль і руйнація – українці навчилися жити не всупереч, а попри все. За минулий рік в Україні на світ з’явилося на світ 195 тисяч немовлят.

Під час окупації Київщини Лелека перетворився на шпиталь для поранених військових та цивільних. Завдяки роботі лікарів закладу, допомогу отримали понад 700 осіб. Багатьом з них своєчасною медичною допомогою фактично врятували життя.

Мабуть, саме тому й нині Лелеку обирають військові. Так, пара Леся та Володимир, які разом воювали на фронті та щойно стали батьками, довірили лікарям найцінніше. І поки Володимир захищає нашу країну, тут – в тилу – на нього чекає не лише кохана дружина, а тепер й синочок.

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Мені було надзвичайно приємно, що професійна допомога була своєчасна, рішення ухвалювались моментально, — розповідає пацієнтка Леся медичного центру Лелека.

Зараз у Лелеці надають чималий спектр медичних послуг. І звісно ж, продовжують приймати пологи та допомагати вагітним виношувати здорових і щасливих українців.

Часто обирають лелеку, ми, наскільки можемо, допомагаємо їм. Залучаємо фонди, — розповідає генеральний директор медичного центру Лелека.

Докладніше про медичний центр Лелека — дивись на Вікнах.

Наразі актуальне та болюче питання, це може бути тобі цікаве — як спілкуватися з дитиною, коли тато або мама на фронті.

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