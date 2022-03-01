Телефон не умолкает — Ирина Заславец рассказала о волонтерской и медицинской помощи во Львове

Во время войны Львов превратился в центр волонтерства.

Директор по развитию Первого медобъединения Львова Ирина Заславец рассказала, чем сейчас занимается организация.

Телефон не умолкает, потому что очень много людей со всего мира хотят помочь Украине — из Польши, Германии, Франции, Италии, США, Индии, — делится женщина.

Сейчас организация информирует партнеров о своих потребностях и координирует поставки в Украину.

Благодаря зеленому коридору на границе с Польшей, иностранцы могут беспрепятственно въезжать на территорию Украины и привозить помощь самостоятельно.

Можно оставлять вещи на польской границе. Затем централизованно приезжают автомобили и забирают их во Львов.

Что нужно украинским больницам

Нам нужны медикаменты, хирургическое оборудование, электрогенераторы, одеяла.

Необходимые расходные материалы для гемодиализа — процедуры, которую делают людям с отказом почек. Ее нужно выполнять три раза в неделю. Иначе организм интоксицируется и человек умирает.

Больницы нуждаются в бесперебойной поставке инсулина для людей с сахарным диабетом.

Куда обращаться за медпомощью, если твой город атакуют

Люди, находящиеся в зонах боевых действий и нуждающиеся в неотложной медицинской помощи, не знают, куда обращаться.

Поэтому Первое медобъединение Львова открыло круглосуточную общенациональную горячую линию для украинцев.

Позвонив по номеру +38 067 118 0919, человек может получить бесплатную консультацию с профильным врачом.

Также по этому номеру можно обращаться с предложениями гуманитарной помощи.

Напомним, в Киеве работает гуманитарный штаб для обеспечения горожан медикаментами, продуктами питания и предметами первой необходимости. Читай, как работает гуманитарная помощь и как к ней присоединиться.