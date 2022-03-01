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Телефон не умолкает — Ирина Заславец рассказала о волонтерской и медицинской помощи во Львове

Елена Яковлева, редактор сайта 01 марта 2022, 07:30
Ірина Заславець про волонтерську та медичну допомогу у Львові

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