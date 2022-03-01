Телефон не замовкає — Ірина Заславець розповіла про волонтерську та медичну допомогу у Львові

Під час війни Львів перетворився на центр волонтерства.

Директорка з розвитку Першого медоб’єднання Львова Ірина Заславець розповіла, чим зараз займається організація.

Телефон не замовкає, тому що дуже багато людей з усього світу хочуть допомогти Україні — з Польщі, Німеччини, Франції, Італії, США, Індії, — ділиться жінка.

Зараз організація інформує партнерів про свої потреби й координує постачання допомоги в Україну.

Завдяки зеленому коридору на кордоні з Польщею іноземці можуть безперешкодно в’їжджати на територію України та привозити допомогу самостійно.

Можна також залишати речі на польському кордоні. Потім централізовано приїжджають автівки та забирають їх у Львів.

Що потрібно українським лікарням

Нам потрібні медикаменти, хірургічне обладнання, електрогенератори, ковдри.

Необхідні витратні матеріали для гемодіалізу — процедури, яку роблять людям з відмовою нирок. Її треба виконувати тричі на тиждень. Інакше організм інтоксикується й людина помирає.

Лікарні потребують безперебійного постачання інсуліну для людей з цукровим діабетом.

Куди звертатися за меддопомогою, якщо твоє місто атакують

Люди, які перебувають у зонах бойових дій та потребують невідкладної медичної допомоги, не знають, куди звертатися.

Тому Перше медоб’єднання Львова відкрило цілодобову загальнонаціональну гарячу лінію для українців.

Зателефонувавши за номером +380671180919 людина може отримати безкоштовну консультацію з профільним лікарем.

Також за цим номером можна звертатися для пропозицій гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, у Києві працює гуманітарний штаб для забезпечення містян медикаментами, продуктами харчування та предметами першої необхідності. Читай, як працює гуманітарна допомога киянам та як до неї долучитися.