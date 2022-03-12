Темнота померкнет, а свет победит! Мотивационная речь Святослава Вакарчука

Легенда украинской музыки Святослав Вакарчук устроил тур по городам Украины во время войны, чтобы поддержать горожан в обороне своей родной земли.

Только на один день приехал в родной Львов, чтобы увидеть маму. Еще пришлось уехать в студию, чтобы перевезти все инструменты и записи и обезопасить их. Всю неделю провел на востоке и юге Украины.

Особенно запомнились визиты в города Запорожья, Одесса и Николаев.

В Запорожье очень большое волонтерское движение и люди упорно готовы защищать свой город — как волонтеры, так и армия.

Люди находятся на линии фронта и чувствуют дыхание войны.

Поэтому Святослав Вакарчук уверен, что Запорожье, как Днепр и Харьков, надежно защищено украинской армией. У врага нет никаких шансов.

Познакомился Святослав Вакарчук также с уже легендарной командой Виталия Кима.

Такие поездки только увеличивают уверенность, что все будет хорошо в нашей стране, пока есть такие защитники.

В Одессе все политики, добровольцы, рабочие на обороне города. Всех желающих стать в ряды терробороны уже некуда вмещать. Это безумная сила.

Везде все очень рады видеть знакомые лица. Поэтому понял, что песня Обійми приобрела свое значение сейчас, и людям нужны тепло и поддержка.

Однако как бы ни было тяжело, нужно помнить, что вся Украина сейчас рядом. И что бы ни происходило, нужно помнить, что мы все думаем о вас, заботимся и обязательно вытащим.

Темнота померкнет, а свет победит!

Напомним, ранее Олег Скрипка поделился мнениями по ситуации в Украине и рассказал, почему важно сохранить чувство единства после победы.