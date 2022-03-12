Темрява померкне, а світло переможе! Мотиваційна промова Святослава Вакарчука

Легенда української музики Святослав Вакарчук влаштував тур містами України під час війни, щоб підтримати містян в обороні своїх рідної землі.

Лише на один день приїхав у рідний Львів для того, щоб побачити маму. Ще довелось поїхати в студію, щоб перевезти усі інструменти й записи та убезпечити їх. Весь тиждень провів на сході та півдні України.

Особливо запам’ятались візити до міст Запоріжжя, Одеса та Миколаїв.

У Запоріжжі дуже великий волонтерський рух, і люди завзято готові боронити своє місто — як волонтери, так і армія.

Люди знаходяться на лінії фронту і відчувають подих війни.

Тому Святослав Вакарчук впевнений, що Запоріжжя, Дніпро і Харків надійно захищене українською армією. У ворога немає жодних шансів.

Зустрівся Святослав Вакарчук також з уже легендарною командою Віталія Кіма.

Такі поїздки тільки збільшують впевненість, що все буде добре в нашій країні, поки є такі захисники.

В Одесі усі політики, волонтери, робітники на обороні міста. Усіх охочих стати до лав тероборони вже немає куди вміщувати. Це шалена сила.

Скрізь усі дуже раді бачити знайомі обличчя. Тому зрозумів, що пісня Обійми набула свого значення зараз і людям потрібні тепло і підтримка.

Однак як би не було тяжко, потрібно пам’ятати, що вся Україна зараз поруч. І що б не відбувалось, як би не було, потрібно пам’ятати, що ми всі думаємо про вас, піклуємось і обов’язково витягнемо.

Темрява померкне, а світло переможе!

Нагадаємо, раніше Олег Скрипка поділився думками щодо ситуації в Україні та розказав, чому важливо зберегти почуття єдності після перемоги.