Учат, как обращаться с оружием и оказывать медицинскую помощь: на Волыни организовали полезные курсы для гражданских

Специальные курсы для всех желающих устроили в Волынской области. Там людей без опыта учат обращаться с оружием, оказывать домедицинскую помощь, если будут иметь дело с тяжело ранеными.

Также учат психологической поддержке и информационной грамотности. Такого количества желающих не ожидали. Ежедневно этому учатся несколько сотен жителей области, от студентов до пенсионеров.

Осваивать оружие учат гражданских ветераны войны на востоке. А на курсе домедицинской помощи сидит полный зал людей. Как это происходит — смотри в видео.

На другой стороне страны люди помогают военным, как могут. Местные мастерские по пошиву спецодежды теперь шьют одежду для ВСУ. Ранее мы рассказывали, как мастерские в Днепре шьют одежду для военных.