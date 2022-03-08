Люди

Навчають, як поводитися зі зброєю та надавати домедичну допомогу: на Волині організували корисні курси для цивільних

Катерина Курбанова 08 Березня 2022, 19:00

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