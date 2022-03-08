Навчають, як поводитися зі зброєю та надавати домедичну допомогу: на Волині організували корисні курси для цивільних

Спеціальні курси для усіх охочих влаштували на Волині. Там людей без досвіду вчать поводитися зі зброєю, надавати домедичну допомогу, якщо матимуть справу з важко пораненими.

Також навчають психологічної підтримки та інформаційної грамотності, такої кількості охочих не очікували. Щодня цього навчаються кілька сотень мешканців області, від студентів до пенсіонерів.

Опановувати зброю навчають цивільних ветерани війни на сході. А на курсі домедичної допомоги сидить повна зала людей. Як це відбувається — дивись у відео.

На протилежному боці країни люди допомагають військовим як можуть. Місцеві майстерні з пошиття спецодягу тепер шиють одяг для ЗСУ. Раніше ми розповідали, як майстерні в Дніпрі шиють одяг для військових.