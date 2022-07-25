Украинцев не сломать: в Ягодном после деоккупации провели масштабную уборку под музыку диджея

В Черниговской области в разрушенном селе Ягодное волонтеры под музыкальное сопровождение диджеев убирают последствия вражеских обстрелов.

Оккупационные войска находились в населенном пункте почти месяц, и за все это время успели натворить немало бед, но теперь волонтеры пытаются вернуть село к нормальной жизни.

Пока диджеи играют музыкальные сеты, продолжается генеральная уборка. Люди разбирают завалы разрушенных построек и чинят повреждения. А параллельно собирают деньги на оплату труда мастеров, восстанавливающих жилье.

В общей сложности волонтеры планируют к зиме отстроить по меньшей мере 12 разрушенных домов, а затем еще 25.

В приоритете дома тех, кто в этом больше нуждается, особенно пожилых и одиноких людей.

В целом в Ягодное съехалось около 200 волонтеров. Большинству из них от 20 до 30 лет. Здесь бок о бок работают жители Киева, Львова, Чернигова. Однако есть и иностранцы, приехавшие из Португалии, США и Германии.

Как рассказывает волонтер Татьяна Бирьянова, техно-вечеринки были ее образом жизни, по которому она скучает. Однако сейчас для нее нормой жизни стала благотворительность.

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