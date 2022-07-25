Українців не зламати: у Ягідному після деокупації провели масштабне прибирання під музику діджея

На Чернігівщині у зруйнованому селі Ягідне волонтери під музичний супровід діджеїв прибирають наслідки ворожих обстрілів.

Окупаційні війська були у населеному пункті майже місяць, і за весь цей час встигли наробити чимало біди, але тепер волонтери намагаються повернути село до нормального життя.

Поки діджеї грають музичні сети, триває генеральне прибирання. Люди розбирають завали зруйнованих будівель і лагодять пошкодження. А паралельно збирають гроші на оплату праці майстрів, що відновлюють помешкання.

Загалом волонтери планують до зими відбудувати щонайменше 12 зруйнованих будинків, а потім ще 25.

У пріоритеті домівки тих, хто більше цього потребує, особливо літні та самотні.

В цілому у Ягідне з’їхалось близько 200 волонтерів. Більшості з них від 20 до 30 років. Тут пліч-о-пліч працюють жителі Києва, Львова, Чернігова. Однак є й іноземці, які приїхали з Португалії, США та Німеччини.

Як розповідає волонтерка Тетяна Бир’янова, техно-вечірки були її способом життя, за яким вона сумує. Проте зараз для неї нормою життя стала благодійність.

Не зупиняють свою роботу й ініціативи у Львові. Читай, як Львівська волонтерська кухня годує ЗСУ цілодобово.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!