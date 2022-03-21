В подвале с енотами-антистрессами. Как кафе в Харькове спасает десятки жизней

Еще до войны кофейня с енотами в Харькове была очень популярной среди горожан.

Теперь это заведение стало настоящим укрытием от бомб для мирных жителей, а владелец кафе — спасателем для десятков людей.

Марк Колесников теперь волонтер и владелец укрытия, в которое превратилось его кафе.

Несколько раз в неделю Марк теперь ездит из Харькова в Полтаву привезти пищи, лекарства, средства гигиены.

В мирные времена посетители его кафе жаловались: мол, все отлично, но окон нет, подвал. А теперь это хорошо.

Еноты Лиза и Барт живут в этом кафе три года. Они всегда очень общительны и любят, когда посетители с ними играют.

Теперь, когда по городу гонят путинские войска, и центр города вздрагивает от ракет, еноты — главный антистресс жителей этого укрытия.

Другие харьковские рестораторы готовят еду для жителей города. Однако они говорят, что им не хватает продуктов и полиэтиленовой упаковки для транспортировки.