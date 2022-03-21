У підвалі з єнотами-антистресами. Як кафе у Харкові рятує десятки життів

Ще до війни кав’ярня з єнотами у Харкові була чи не найпопулярнішою серед містян.

Тепер цей заклад став справжнім укриттям від бомб для мирних мешканців, а власник кафе — рятівником для десятків людей.

Марко Колесников тепер волонтер та власник укриття, на яке перетворилося його кафе.

Кілька разів на тиждень Марко тепер їздить з Харкова до Полтави привезти їжі, ліків, засобів гігієни.

Колись, у мирні часи, відвідувачі його кафе скаржилися: мовляв, усе добре, але ж вікон нема, підвал. А тепер це навіть добре.

Єноти Ліза та Барт живуть у цьому кафе вже три роки. Вони завжди дуже товариські і люблять, коли відвідувачі з ними граються.

Тепер, коли по місту гатять путінські війська, й середмістя здригається від ракет, єноти — головний антистрес мешканців цього укриття.

Також інші харківські ресторатори готують їжу для жителів міста. Проте вони кажуть, що їм не вистачає продуктів та поліетиленового упаковування для транспортування.