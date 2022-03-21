У підвалі з єнотами-антистресами. Як кафе у Харкові рятує десятки життів

Ще до війни кав’ярня з єнотами у Харкові була чи не найпопулярнішою серед містян.
Тепер цей заклад став справжнім укриттям від бомб для мирних мешканців, а власник кафе — рятівником для десятків людей.
Марко Колесников тепер волонтер та власник укриття, на яке перетворилося його кафе.
Марко Колесников тепер волонтер та власник укриття, на яке перетворилося його кафе.
Кілька разів на тиждень Марко тепер їздить з Харкова до Полтави привезти їжі, ліків, засобів гігієни.
Колись, у мирні часи, відвідувачі його кафе скаржилися: мовляв, усе добре, але ж вікон нема, підвал. А тепер це навіть добре.
Єноти Ліза та Барт живуть у цьому кафе вже три роки. Вони завжди дуже товариські і люблять, коли відвідувачі з ними граються.
Єноти Ліза та Барт живуть у цьому кафе вже три роки. Вони завжди дуже товариські і люблять, коли відвідувачі з ними граються.
Тепер, коли по місту гатять путінські війська, й середмістя здригається від ракет, єноти — головний антистрес мешканців цього укриття.
Також інші харківські ресторатори готують їжу для жителів міста. Проте вони кажуть, що їм не вистачає продуктів та поліетиленового упаковування для транспортування.