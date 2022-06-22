После 90 дней в плену уже планирует восстановливать общину! История сельского головы Олега Пилипенко

Ровно три месяца в плену. Глава села Шевченкового Николаевской области Олег Пилипенко вернулся домой благодаря обмену. Мужчина рассказал о партизанском сопротивлении, 90 днях в камере пыток полиции Каховки, допросах без шансов на возвращение домой и новом канале обмена пленными.
А еще после войны он обещал написать книгу о героях, которых узнал в плену, общаясь с нашими защитниками.
Олег вместе с односельчанами разоружал вражескую технику и передавал ВСУ координаты колонн.
— Нас взяло в плен из засады именно то подразделение, которое понесло наибольшие потери от нашей деятельности, — говорит Пилипенко.
Первая неделя моего плена была самой тяжелой, местами даже трагической.
Первая неделя моего плена была самой тяжелой, местами даже трагической.
Мужчина рассказывает, что после допросов был очень ослаблен. Свой день рождения, 24 апреля, тоже встретил в камере, его душевно поздравили пленные из соседних камер. Это были жители Херсонской области, которых россияне задержали за проукраинскую позицию или контакты с ВСУ.
Благодаря контактам сельского головы в областном совете состоялся первый обмен пленными. А также при Николаевской ОВА создали специальный центр и с марта провели уже 11 обменов.
10 июня удалось обменять и Олега. Вернулся он в почти уничтоженные села общины. Одни — оккупированные, в других — линия фронта. Жители уехали, а дома разрушены. Погибли несколько односельчан и коллег.
Однако в селах на линии столкновения еще остаются люди, они готовят еду на костре, спят в подвалах и ждут победы. Община будет участвовать в нескольких грантовых проектах по восстановлению населенных пунктов.
Свои дни в плену Олег разделял вместе с херсонцами. Ранее мы рассказывали историю жителей Херсонской области, пострадавших от оккупантов.
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