После 90 дней в плену уже планирует восстановливать общину! История сельского головы Олега Пилипенко

Ровно три месяца в плену. Глава села Шевченкового Николаевской области Олег Пилипенко вернулся домой благодаря обмену. Мужчина рассказал о партизанском сопротивлении, 90 днях в камере пыток полиции Каховки, допросах без шансов на возвращение домой и новом канале обмена пленными.

А еще после войны он обещал написать книгу о героях, которых узнал в плену, общаясь с нашими защитниками.

Олег вместе с односельчанами разоружал вражескую технику и передавал ВСУ координаты колонн.

Сейчас также смотрят

— Нас взяло в плен из засады именно то подразделение, которое понесло наибольшие потери от нашей деятельности, — говорит Пилипенко.

Первая неделя моего плена была самой тяжелой, местами даже трагической.

Мужчина рассказывает, что после допросов был очень ослаблен. Свой день рождения, 24 апреля, тоже встретил в камере, его душевно поздравили пленные из соседних камер. Это были жители Херсонской области, которых россияне задержали за проукраинскую позицию или контакты с ВСУ.

Благодаря контактам сельского головы в областном совете состоялся первый обмен пленными. А также при Николаевской ОВА создали специальный центр и с марта провели уже 11 обменов.

10 июня удалось обменять и Олега. Вернулся он в почти уничтоженные села общины. Одни — оккупированные, в других — линия фронта. Жители уехали, а дома разрушены. Погибли несколько односельчан и коллег.

Однако в селах на линии столкновения еще остаются люди, они готовят еду на костре, спят в подвалах и ждут победы. Община будет участвовать в нескольких грантовых проектах по восстановлению населенных пунктов.

Свои дни в плену Олег разделял вместе с херсонцами. Ранее мы рассказывали историю жителей Херсонской области, пострадавших от оккупантов.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!