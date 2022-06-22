Повернувся після 90 днів полону і вже планує відбудову громади! Історія сільського голови Олега Пилипенка

Рівно три місяці у полоні. Сільський голова Шевченкового, що на Миколаївщині, Олег Пилипенко повернувся додому завдяки обміну. Чоловік розповів про партизанський опір, 90 днів у катівні поліції Каховки, допити без шансів на повернення додому і новий канал обміну полоненими.

А ще після війни він обіцяв написати книгу про героїв, про яких дізнався у полоні, спілкуючись із нашими захисниками.

Олег разом з односельцями роззброював ворожу техніку та передавав ЗСУ координати колон.

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— Нас взяв у полон із засідки саме той підрозділ, який зазнав найбільших втрат від нашої діяльності, — каже Пилипенко.

Перший тиждень мого полону був найтяжчий, місцями навіть трагічний.

Чоловік розповідає, що після допитів був дуже ослаблений. Свій день народження, 24 квітня, теж зустрів у камері, його душевно привітали полонені із сусідніх камер. Це були жителі Херсонської області, яких росіяни затримали за проукраїнську позицію чи контакти із ЗСУ.

Завдяки контактам сільського голови в обласній раді відбувся перший обмін полоненими. А також при Миколаївській ОВА створили спеціальний центр і від березня провели вже 11 обмінів.

10 червня вдалося обміняти й Олега. Повернувся він до майже знищених сіл громади. Одні — окуповані, в інших — лінія фронту. Селяни виїхали, а будинки зруйновані. Загинули кілька односельців та колег чоловіка.

Проте у селах на лінії зіткнення ще залишаються люди. Вони готують їжу на багатті, сплять у підвалах і чекають на перемогу. Громада братиме участь у кількох грантових проектах із відбудови сіл.

Свої дні в полоні Олег розділяв разом з херсонцями. Раніше ми розповідали історію жителів Херсонської області, які постраждали від окупантів.

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