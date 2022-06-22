Повернувся після 90 днів полону і вже планує відбудову громади! Історія сільського голови Олега Пилипенка

Рівно три місяці у полоні. Сільський голова Шевченкового, що на Миколаївщині, Олег Пилипенко повернувся додому завдяки обміну. Чоловік розповів про партизанський опір, 90 днів у катівні поліції Каховки, допити без шансів на повернення додому і новий канал обміну полоненими.
А ще після війни він обіцяв написати книгу про героїв, про яких дізнався у полоні, спілкуючись із нашими захисниками.
Олег разом з односельцями роззброював ворожу техніку та передавав ЗСУ координати колон.
— Нас взяв у полон із засідки саме той підрозділ, який зазнав найбільших втрат від нашої діяльності, — каже Пилипенко.
Перший тиждень мого полону був найтяжчий, місцями навіть трагічний.
Перший тиждень мого полону був найтяжчий, місцями навіть трагічний.
Чоловік розповідає, що після допитів був дуже ослаблений. Свій день народження, 24 квітня, теж зустрів у камері, його душевно привітали полонені із сусідніх камер. Це були жителі Херсонської області, яких росіяни затримали за проукраїнську позицію чи контакти із ЗСУ.
Завдяки контактам сільського голови в обласній раді відбувся перший обмін полоненими. А також при Миколаївській ОВА створили спеціальний центр і від березня провели вже 11 обмінів.
10 червня вдалося обміняти й Олега. Повернувся він до майже знищених сіл громади. Одні — окуповані, в інших — лінія фронту. Селяни виїхали, а будинки зруйновані. Загинули кілька односельців та колег чоловіка.
Проте у селах на лінії зіткнення ще залишаються люди. Вони готують їжу на багатті, сплять у підвалах і чекають на перемогу. Громада братиме участь у кількох грантових проектах із відбудови сіл.
Свої дні в полоні Олег розділяв разом з херсонцями. Раніше ми розповідали історію жителів Херсонської області, які постраждали від окупантів.
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