Взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить врага! История героя Виталия Скакуна

До 2022 украинцы ассоциировали Геническ с термальными источниками и уютным морским курортом, но российское вторжение изменило все.

Небольшой городок одним из первых встретил врага и вошел в историю войны своим невероятным сопротивлением, героическими протестами жителей и подвигом умершего воина Виталия Скакуна, пожертвовавшего собой, чтобы остановить вражескую танковую колонну на пути в город.

Геническ стал городом-символом победы 24 февраля 2022 года. В тот день колонны российской техники направлялись в город из Крыма.

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Отдал жизнь, чтобы остановить врага

Всю Украину всколыхнул героический поступок нашего военного, взорвавшего вместе с собой мост, ведущий в Геническ, чтобы не пропустить колонну вражеской техники.

Это был Виталий Скакун — матрос из Тернопольской области. Он вместе с собратом еще в четыре утра выехал на позицию и полностью заминировал автомобильный мост, ведущий в город. Военные отошли на безопасное расстояние и ждали команды, но взорвать мост не удалось. Виталий решился взорвать заминированный мост вручную.

По словам собрата, парень был готов взорвать мост вместе с собой, если придется. К сожалению, так и вышло. Парень пожертвовал жизнью, невзирая на приказ командира отходить с позиции.

Вражеские колонны не смогли быстро попасть в город, у украинских военных, которые были в Геническе, было время, чтобы передислоцироваться и занять оборонительные позиции. Врагу, к сожалению, удалось взять в оккупацию город, но героический поступок Виталия сохранил жизнь многих его собратьев.

Дали понять врагу, что ему не рады

Жители Геническа не собирались мириться с оккупацией, устраивали протесты и демонстрировали россиянам то, что им здесь не рады. Хотя митинги тоже не смогли уберечь город от оккупации, но смогли показать врагу настроения населения. А во время попыток россиян провести так называемый референдум партизаны и движение сопротивления Жовта стрічка расклеивали по городу проукраинские плакаты.

Украинцы не имеют никакого желания подчиняться оккупантам. Ранее мы рассказывали о самых смелых противостояниях российским военным.

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Фото: Качуровська / Wikipedia