Самостоятельно сделал взрывчатку, чтобы противостоять оккупантам! Истории самого смелого партизанского сопротивления

Жители временно оккупированной территории Херсонской области продолжают сопротивляться всеми доступными способами.

Партизаны оставляют предупреждения в самых людных местах, на стенах админзданий, столбах, автобусных остановках, а также не стесняются печатать инструкции по уничтожению захватчиков, ведь тем самым вовлекают еще больше анонимных добровольцев в партизанское движение и борьбу с оккупантами. Потому что один в поле — тоже воин.

Маленькие города и села, которые находятся подальше в тылу и не имеют больших стратегических объектов, оккупанты используют как жилые базы для военных.

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Село Виноградово находится в 70 км от Херсона. Здесь проживают около 4500 человек, а сам населенный пункт в диаметре достигает всего 4 км.

Здесь нет даже железнодорожных путей, а только бескрайние поля вокруг. Идеальное место для восстановления и подготовки перед отправкой на линию столкновения.

В начале 2023 года в СМИ появилась информация, что в Виноградово прибыло пополнение живой силы россиян. Таким образом они компенсировали потери после побега из Херсона. В таком селе партизаны решили, что лучшей будет стратегия маленьких точечных ударов.

В марте один из добровольцев установил самодельное взрывное устройство возле места жительства группы оккупантов в Виноградово. Смесь из тротила и металлических элементов поражения была замаскирована под большую коробку хлопьев.

Поражение получили пять представителей личного состава. О состоянии здоровья росгвардейцев ничего не известно, информация уточняется. Но ясно одно — спасения и спокойствия врагу на украинской земле не будет нигде и никогда.

Напомним, ранее мы рассказывали историю единственной жительницы села Дементиевка.

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