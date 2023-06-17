Люди

Самостійно зробив вибухівку, щоб протистояти окупантам! Історії найсміливішого партизанського опору

Єлизавета Печерна 17 Червня 2023, 12:00

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Опір окупантам

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