Самостійно зробив вибухівку, щоб протистояти окупантам! Історії найсміливішого партизанського опору

Жителі тимчасово окупованої території Херсонської області продовжують чинити опір усіма доступними способами.

Партизани залишають попередження в найлюдяніших місцях, на стінах адмінбудівель, стовпах, автобусних зупинках, а також не соромляться друкувати інструкції, як знищувати загарбників, адже тим самим залучають ще більше анонімних добровольців в партизанський рух і боротьбу з окупантами. Бо один в полі — також воїн.

Маленькі міста та села, які знаходяться в тилу і не мають великих стратегічних об’єктів, окупанти використовують як житлові бази для військових. Село Виноградове знаходиться в 70 км від Херсона. Тут проживає близько 4500 людей, а сам населений пункт в діаметрі сягає всього 4 км.

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Тут немає навіть залізничних колій, а тільки безкрайні поля навколо. Ідеальне місце для відновлення та підготовки перед відправленням на лінію зіткнення.

На початку 2023 року в медіа з’явилась інформація, що у Виноградове прибуло поповнення живої сили росіян. Таким чином вони компенсували втрати після втечі з Херсона. У такому селі партизани вирішили, що найкращою буде стратегія маленьких точкових ударів.

У березні один з добровольців встановив саморобний вибуховий пристрій біля місця проживання групи окупантів у Виноградовому. Суміш з тротилу і металевих елементів ураження замаскував під велику коробку пластівців.

Ураження зазнали п’ять представників особового складу. Про стан здоров’я росгвардійців нічого не відомо, інформація уточнюється. Але зрозуміло одне — рятування і спокою ворогу на українській землі не буде ніде і ніколи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію єдиної жительки села Дементіївка.

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