Вчотирьох проти колони росіян! Як партизани з Херсонщини чинили відчайдушний опір окупантам

У бік села колона ворожої техніки почала рухатися торік у перших числах березня. Тоді їй назустріч, не вагаючись, виїхали четверо місцевих.

Взяли мисливську зброю та все, що в нас було. Чотири чоловіки зібралися в автомобіль і поїхали, — згадує один з херсонських партизанів Юрій Болотов.

До початку повномасштабної війни Юрій займався зеленою енергетикою. Мав потужну сонячну електростанцію, яка зараз могла б заживити електрикою усе село, бо люди тут вже рік як живуть без світла. Та після ворога лишилися лише потрощені сонячні панелі.

Однак у перші дні повномасштабної війни чоловіки намагались своїми силами зупинити загарбників. Юрій розповідає, що у росіян закінчилося пальне, техніку покидали, а самі втекли.

Два Тайфуни вони залишили. Одного ми з хлопцями пішли забрали, в нього було пошкоджене колесо, а другого підпалили.

Рідні Юрія спочатку навіть не здогадувалися, що він поїхав зупиняти ворога. Чоловік вирішив не говорити їм, куди збирається.

Пан Олександр також партизанив разом з хлопцями. Згадує, що російська техніка, яку вони побачили, була вже забита награбованими речами.

Чоловік каже, що і зараз вчинив би так само та пішов партизанити. Та додає, що якби міг повернути час, то ще б більше зробив.

Та невдовзі ворог таки зайшов у село й залишатися партизанам було дуже небезпечно, тому вирішили разом з родинами виїхати. А коли після звільнення правобережної Херсонщини повернулися, то побачили розграбовані та розбиті будинки.

Зараз Юрій розповідає, що вже береться за відбудову та не припиняє волонтерити. Його родина прихистила своїх родичів, які рік прожили в окупації. Кілька місяців тому їм вдалося виїхати через Крим та попри все вони повернулися до рідної Херсонщини.

Інші мешканці сюди теж потроху починають повертатися. А ось сусідні села — абсолютно порожні. Для місцевих у цих населених пунктах головну небезпеку приховує висока трава. В ній і досі ховаються міни, що лишив по собі ворог.

Схожа ситуація й на Харківщині. Наприклад, Кам’янку російські окупанти замінували повністю. Читай, як тепер люди власними руками розгрібають міни.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!