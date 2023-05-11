З собою — лише документи та улюблений хом’ячок! Як Одеса зустрічає херсонців після пекла

Вони пережили окупацію, втім усе одно вимушені залишати власні домівки. До Одеси продовжують прибувати евакуаційні автобуси з Херсона.

За один день волонтери приймають до сотні людей. Ажіотаж пов’язують із подовженою комендантською годиною цими вихідними після масштабного ракетного удару 3 травня. Та й загалом ситуація в регіоні відчутно загострюється.

Більшість — родини з дітьми, пенсіонери та люди з інвалідністю. В Одесі їх готові забезпечити всім необхідним: надати житло, а також фінансову, юридичну та психологічну допомоги.

Тож шість годин у дорозі — й евакуаційні автобуси з херсонцями прибувають в Одесу. У людей із собою лише документи та речі першої потреби.

Дехто зміг вивезти й домашніх улюбленців, як, наприклад, п’ятирічна Єва, яка всю дорогу тримала в руках свого хом’яка. Дитину вирішила евакуювати бабуся. Родина вперше виїхала з Херсона за весь час повномасштабної війни.

На автостанції людей зустрічають волонтери та соціальні працівники. На місці одразу ж видають грошову допомогу від держави, гуманітарні набори та пропонують соціальне житло.

Під час очікування оформлення виплат і документів, з людьми працюють психологи. Кажуть, їхньої екстреної допомоги потребує більшість евакуйованих. Її безкоштовно готові надавати весь час, поки люди будуть перебувати в Одесі.

Загалом в Одесі офіційно зареєстровано майже 70 тисяч переселенців. Соціальні працівники кажуть, що реальна цифра майже вдвічі більша. А з посиленням ворожих обстрілів Одеський регіон очікує на чергову хвилю переселенців. Аби прийняти всіх, до співпраці запрошують місцеві готелі та хостели.

Також в Одесі відкрили професійні курси для переселенців. Читай, як за шість тижнів переселенці можуть опанувати нову спеціальність.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!