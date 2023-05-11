С собой — только документы и любимый хомячок! Как Одесса встречает херсонцев после ада

Они пережили оккупацию, но все равно вынуждены покидать собственные дома. В Одессу продолжают прибывать эвакуационные автобусы из Херсона.

За один день волонтеры принимают до сотни человек. Ажиотаж связывают с продленным комендантским часом в эти выходные после масштабного ракетного удара 3 мая. Да и вообще ситуация в регионе ощутимо обостряется.

Большинство — семьи с детьми, пенсионеры и люди с инвалидностью. В Одессе их готовы обеспечить всем необходимым: предоставить жилье, а также финансовую, юридическую и психологическую помощь.

Так что шесть часов в пути — и эвакуационные автобусы с херсонцами прибывают в Одессу. У людей с собой только документы и вещи первой необходимости.

Кое-кто смог вывезти и домашних любимцев, как, например, пятилетняя Ева, которая всю дорогу держала в руках своего хомяка. Ребенка решила эвакуировать бабушка. Семья впервые выехала из Херсона за все время полномасштабной войны.

На автостанции людей встречают волонтеры и социальные работники. На месте сразу выдают денежную помощь от государства, гуманитарные наборы и предлагают социальное жилье.

При ожидании оформления выплат и документов с людьми работают психологи. Говорят, в их экстренной помощи нуждается большинство эвакуированных. Ее бесплатно готовы предоставлять все время, пока люди будут находиться в Одессе.

Всего в Одессе официально зарегистрировано около 70 тысяч переселенцев. Социальные работники говорят, что реальная цифра почти вдвое больше. А с усилением вражеских обстрелов, Одесский регион ожидает очередную волну переселенцев. Чтобы принять всех, к сотрудничеству приглашают местные гостиницы и хостелы.

Также в Одессе открыли профессиональные курсы для переселенцев. Читай, как за шесть недель переселенцы могут овладеть новой специальностью.

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