Люди

Вчетвером против колонны россиян! Как партизаны Херсонской области оказывали отчаянное сопротивление оккупантам

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