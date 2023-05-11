Вчетвером против колонны россиян! Как партизаны Херсонской области оказывали отчаянное сопротивление оккупантам

В сторону села колонна вражеской техники начала двигаться в первых числах марта. Тогда ей навстречу, не колеблясь, выехали четверо местных.

Взяли охотничье оружие и все, что у нас было. Четверо мужчин собрались в автомобиль и поехали, — вспоминает один из херсонских партизан Юрий Болотов.

До начала полномасштабной войны Юрий занимался зеленой энергетикой. У него была мощная солнечная электростанция, которая сейчас могла бы запитать электричеством все село, потому что люди здесь уже год как живут без света. Но после врага остались только разбитые солнечные панели.

Однако в первые дни полномасштабной войны мужчины пытались своими силами остановить захватчиков. Юрий рассказывает, что у россиян закончилось горючее, технику кидали, а сами сбежали.

Два Тайфуна они оставили. Один мы с ребятами пошли забрали, у него было повреждено колесо, а другой — подожгли.

Родные Юрия поначалу даже не догадывались, что он уехал останавливать врага. Мужчина решил не говорить им, куда собирается.

Александр также партизанил вместе с ребятами. Вспоминает, что российская техника, которую они увидели, уже была забита награбленными вещами.

Говорит, и сейчас поступил бы так же и стал партизаном снова. Но добавляет, что если бы мог вернуть время, то еще больше сделал бы.

Но вскоре враг зашел в село и оставаться партизанам было очень опасно, поэтому решили вместе с семьями уехать. А когда после освобождения правобережной Херсонской области вернулись, то увидели разграбленные и разбитые дома.

Сейчас Юрий рассказывает, что уже берется за восстановление и не прекращает волонтерить. Его семья приютила своих родственников, которые год прожили в оккупации. Несколько месяцев назад им удалось выехать через Крым и, несмотря ни на что, они вернулись в родную Херсонскую область.

Другие жители сюда тоже понемногу начинают возвращаться. А вот соседние села — абсолютно пустые. Для местных в этих населенных пунктах главную опасность таит высокая трава. В ней до сих пор скрываются мины, оставивший враг.

Похожая ситуация и в Харьковской области. К примеру, Каменку российские оккупанты заминировали полностью. Читай, как там теперь люди своими руками разгребают мины.

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