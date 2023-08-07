Для тех, кто потерял все из-за войны: во Львове адаптировали дом для людей с инвалидностью

Во Львове в модульном городке один из домов переоборудовали под нужды людей с инвалидностью. В каждой есть кровать для сопровождающего человека с инвалидностью. В общей сложности переоборудовали 20 комнат. Сейчас дом заполнен на половину — проживают 11 семей. В планах города обустроить еще несколько модулей.

Россияне попали в дом Валентины в январе. Женщину сильно травмировало, она потеряла левую ногу. Помощь оказывали соседи и украинские военные. Далее операции в Константиновке, Днепре, и уже потом доставили во Львов. Здесь ее готовят к протезированию.

Она попала прямо в мой дом, все сразу загорелось и остался один пепел, — рассказывает переселенка из Бахмута Валентина Псарева.

77-летняя женщина сейчас вместе с дочерью живет в модульном городке. Чтобы людям с инвалидностью было комфортно, в одном из домиков оборудовали специальные душевые и туалеты. Также в комнатах вместо двухэтажной кровати — односпальная или двуспальная, на которую человеку удобно пересесть с кресла.

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Еще один 77-летний львовянин пострадал во время обстрела города 6 июля. Теперь он почти не слышит. В кресле колесном мужчина давно, и жить теперь негде. Его дом разрушен, поэтому он нашел убежище в этом доме.

Суммарно здесь 21 комната, где могут проживать люди с инвалидностью вместе с родными. Также есть комната для медицинских работников. Всего в модульном городке на Сыхове сейчас бесплатно проживает около тысячи человек.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как незрячие в результате войны люди учатся адаптироваться к быту и жить.

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