Украина

Для тех, кто потерял все из-за войны: во Львове адаптировали дом для людей с инвалидностью

Мирослава Соколовская, Журналист программы Факты ICTV 07 августа 2023, 07:00

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