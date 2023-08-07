Для тих, хто втратив усе через війну: у Львові адаптували будинок під людей з інвалідністю

У Львові у модульному містечку один з будинків переобладнали під потреби людей з інвалідністю. У кожній є ліжко для того, хто супроводжує людину з інвалідністю. Загалом переобладнали 20 кімнат. Нині будинок заповнений на половину — мешкають 11 сімей. У планах міста облаштувати ще кілька таких модулів.

Росіяни влучили у помешкання пані Валентини у січні. Жінку сильно травмувало, вона втратила ліву ногу. Допомогу надавали сусіди й українські військові. Далі операції у Костянтинівці, Дніпрі, і вже опісля доправили до Львова. Тут її готують до протезування.

Вона попала прямо у мій дім, все відразу зайнялось і залишився лиш попіл, — розповідає переселенка з Бахмута Валентина Псарьова.

77-річна жінка нині разом із донькою живе у модульному містечку. Аби людям з інвалідністю було комфортно, в одному із будиночків обладнали спеціальні душові та туалети. Також у кімнатах замість двоповерхового ліжка – односпальне або двоспальне, на яке людині зручно пересісти з крісла.

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Ще один 77-річний львів’янин постраждав під час обстрілу міста 6-го липня. Тепер він майже не чує. У кріслі колісному чоловік давно, та жити тепер немає де. Його домівка зруйнована, тому він знайшов прихисток у цьому будинку.

Сумарно тут 21 кімната, де можуть проживати люди з інвалідністю разом із рідними. Також є кімната для медичних працівників. Загалом у модульному містечку на Сихові зараз безкоштовно мешкає майже тисяча людей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як незрячі внаслідок війни люди вчаться адаптуватися до побуту та жити.

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