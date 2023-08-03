“Я почувствовал, как глаза погасли…” Как незрячие в результате войны люди учатся адаптироваться к быту и жить

В Ровенской области работает лагерь для бойцов, которые на войне потеряли свое зрение. Военные учатся жить в мире, которого не видят — справляться в быту, пользоваться техникой, самостоятельно передвигаться по городу и в общественном транспорте. Это непросто, но каждый пробует научиться быть очень самостоятельным.

Инструктор по ориентировке знакомит военного с маршрутом, по которому будут следовать в городе, и предупреждает о препятствиях, которые можно встретить. Для человека, который ничего не видит, это непросто.

51-летний Руслан из Львовской области защищал Украину еще с 2014 года. Оккупантов уничтожал и во время полномасштабного вторжения. Но прошлым летом получил минно-взрывную травму глаз на востоке государства.

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Я сразу почувствовал момент — глаза начали угасать. Последнее, что помню, этот взгляд в небо, — рассказывает участник боевых действий Руслан.

С тех пор боец учится жить по-новому. Уже во второй раз приехал в Ровно на реабилитацию, в специальный лагерь, где таким как Руслан помогают привыкнуть справляться в быту.

О препятствиях в городе для незрячих инструктор хорошо знает, ведь сам видит всего на пять процентов. Ориентироваться самостоятельно в пространстве научился. Теперь помогает и бойцам.

Восстановительный лагерь для военных, потерявших зрение на войне, в Ровно организуют уже во второй раз. В этот раз — для шести ветеранов из разных регионов Украины

Координаторы проекта говорят, защитников, которые из-за полученных травм не видят, становится все больше. Поэтому в стране необходимо создавать специализированные центры реабилитации для военных.

Напомним, ранее мы рассказывали о бесплатной программе помощи семьям военных, которая заработала в Черкассах.

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