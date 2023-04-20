Труднее всего — отпевать собратьев: военный капеллан о реалиях войны

Война часто отнимает у нас родных, собратьев, друзей. И это одно из самых тяжелых ее проявление, которое должен выдержать человек.

Капеллан одной из частей Национальной гвардии Украины еще с 2014 находится на фронте. Он стал не только военным священником, но и волонтером. Полномасштабное вторжение отца Владимира застало в Николаеве.

Но, говорит, за все девять лет войны, самым трудным для него так и осталось — отпевать погибших собратьев.

Сейчас он вспоминает, что когда получил предложение уехать на фронт военным капелланом, то не сомневался ни минуты.

— Я понимал, что должен идти, потому что это мой священный долг, помогать где угодно, — говорит отец Владимир.

Так что поехал на Восток в составе добровольческого черкасского батальона. Тогда первой точкой на его боевом пути была Волноваха. Затем — Новотроицкое, а потом капеллан объехал все фронтовые позиции.

Там увидел первые ужасы войны.

Теперь делится: ему трудно видеть потери наших военнослужащих: не только как людей, но и как защитников и собратьев.

Но для бойцов военный капеллан является важной поддержкой.

Что входит в обязанности военных капелланов и как на фронте служат капелланы: об этом мы писали в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!