Найважче — відспівувати побратимів: військовий капелан про реалії війни

Війна часто забирає у нас рідних, побратимів, друзів. І це — один з найважчих її проявів, який мусить витримати людина.

Капелан однієї з частин Національної гвардії України ще з 2014 року перебуває на фронті. Він став не тільки військовим священником, а й волонтером. Велике вторгнення отця Володимира застало в Миколаєві.

Та, каже, за всі дев’ять років війни, найважчим для нього так і лишилося — відспівувати загиблих побратимів.

Зараз він пригадує, що коли отримав пропозицію поїхати на фронт військовим капеланом, то не вагався жодної хвилини.

— Я розумів, що повинен йти, бо це мій священний обов’язок, допомагати будь-де, — каже отець Володимир.

Тож поїхав на Схід у складі добровольчого черкаського батальйону. Тоді першою точкою на його бойовому шляху була Волноваха. Потім — Новотроїцьке, а згодом капелан об’їхав усі фронтові позиції.

Саме там побачив перші жахи війни.

Тепер ділиться: йому важко бачити втрати наший військовослужбовців: не лише як людей, а і як захисників та побратимів.

Та для бійців військовий капелан є й важливою підтримкою.

Що входить до обов’язків військових капеланів і як на фронті служать капеланки: про це ми писали в нашому іншому матеріалі.

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