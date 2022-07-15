Нация упрямых оптимистов. Социолог о том, как война объединила украинцев

Едва ли не самым большим провалом для России 21-го века стала война против Украины, которая длится уже 142 дня. Мы уверенно об этом говорим, ведь еще первые месяцы войны показали всему миру правду о России, ее народе и властях. Эта полномасштабная война стала этапом нового толчка и для украинцев, и для всего Западного континента: украинцы — не россияне, и никогда ими не были.

Миф о братстве между нами и нашими северными соседями развалился окончательно, обнажив стальную правду: копья были наточены давно. К тому же и сами украинцы как будто прозрели — активно очищается наша культура и быт от всего “русского”, “общего”, “братского”.

Социолог, основательница и директор компаний Gradus Research и Corestone Group Евгения Близнюк рассказала о том, как изменились настроения в украинском обществе за время полномасштабной войны, что в будущем ждет РФ и Украину и как боевые действия повлияли на патриотизм граждан.

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Российский президент совершил ошибку, думая, что украинцы молча отдадут свои территории, еще и проглотят ненависть, гнев ко всему русскому народу.

Именно гнев сейчас является движущей силой украинцев. Наш гнев сохранился с первых дней полномасштабного вторжения до сих пор.

Гнев является единственной конструктивной эмоцией, которая заставляет людей двигаться дальше, сражаться, соперничать. Страх или отчаяние не привели бы к такому результату, который у нас сейчас.

Близнюк говорит: и сами украинцы переоценили свою жизнь на этой земле: мы поняли, что нам есть что терять. Мы вообще все время были чем-то недовольны — на этом строилась наша демократия, потому что мы меняли президентов в надежде, что со следующим станет лучше.

А по наблюдениям социологов и результатам их опросов мы видим, что теперь большинство украинцев удовлетворены развитием своего государства и считают его движение правильным.

Еще год назад мы проводили опрос среди граждан и пришли к выводу, что украинцы — нация уставших оптимистов, которые еще на что-то надеются. А теперь мы говорим: украинцы — это нация упрямых оптимистов.

Почему трагические события сблизили и объединили украинцев?

Потому что война теперь коснулась каждого: сколько революций, АТО, Майданов ни проходила украинская нация, это никогда не сравнится с той болью, которую сейчас переживает буквально каждый из нас, уверяет Евгения.

— Это были уровни, на каждом из которых наша самоидентификация становилась все сильнее и сильнее. Сейчас мы все имеем одного, единственного и общего врага, а это действительно объединяет.

Если же говорить о пяти месяцах, которые уже прошли под звон оружия, можно выделить еще один феномен, который четко бетонируется в головах украинцев: у нас исчезает горизонтное планирование. Если раньше каждый из нас планировал свою жизнь на несколько лет вперед, то теперь люди планируют буквально на несколько дней.

Это попытки удержать себя в норме.

Какая будет украинская нация после войны?

Близнюк уверена: Украина наконец получит свою главную трансформацию, которая поможет ей двигаться дальше: каждый гражданин будет гордиться тем, что он украинец.

— Мы убедились, что мы что-то можем. И не просто “что-то”, а противостоять сильной армии, защищать собственную землю.

Ибо война породила у нас всех гордость за самих себя.

А вот по отношению к россиянам у Евгении противоположное мнение. Говорит: она подробно изучает результаты социологических опросов в России, но уверена, что они не репрезентативны. Потому что многие россияне просто боятся участвовать в соцопросах.

Но их нация начнет просыпаться после войны, и это факт: они уже говорят о необходимости ее завершения.

Посмотреть на войну России против Украины предлагаем тебе и с исторического аспекта: историк Лариса Якубова подробно рассказала, что было, что есть и что будет с Россией после войны на территории Украины.

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