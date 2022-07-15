Нація впертих оптимістів. Соціологиня про те, як війна об’єднала українців

Чи не найбільшим провалом для Росії 21-го століття стала війна проти України, яка триває уже 142-й день. Ми впевнено про це говоримо, адже ще перші місяці війни показали всьому світу правду про Росію, її народ та владу. Ця повномасштабна війна стала етапом нового поштовху і для українців, і для всього Західного континенту: українці — не росіяни, і ніколи ними не були.
Міф про братерство між нами та нашими північними сусідами розвалився остаточно, оголивши сталеву правду: списи були нагострені давно. До того ж і самі українці неначе прозріли — активно очищається наша культура та побут від усього “руского”, “общєго”, “братского”.
Соціологиня, засновниця та директорка компаній Gradus Research та Corestone Group Євгенія Близнюк розповіла про те, як змінилися настрої в українському суспільстві за час повномасштабної війни, що в майбутньому чекає на РФ та Україну та як бойові дії вплинули на патріотизм громадян.
Російський президент припустився помилки, думаючи, що українці мовчки віддадуть свої території та ще й проковтнуть ненависть, гнів до всього російського народу.
Саме гнів зараз є рушійною силою для українців. Наш гнів зберігся від перших днів повномасштабного вторгнення і дотепер.
Саме гнів зараз є рушійною силою для українців. Наш гнів зберігся від перших днів повномасштабного вторгнення і дотепер.
Гнів є єдиною конструктивною емоцією, яка змушує людей рухатися далі, битися, змагатися. Страх чи розпач не привели б до такого результату, який у нас є зараз.
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Близнюк каже: і самі українці переоцінили своє життя на цій землі. Ми зрозуміли, що нам є що втрачати. Ми взагалі весь час були чимось невдоволені — на цьому будувалася наша демократія, бо ми змінювали президентів з надією, що з наступним стане краще.
А за спостереженнями соціологів та результатами їхніх опитувань ми бачимо, що тепер більшість українців задоволені розвитком своєї держави та вважають її шлях правильним.
Ще рік тому ми робили опитування серед громадян і дійшли висновку, що українці — нація втомлених оптимістів, які ще на щось сподіваються. А тепер ми кажемо: українці — це нація впертих оптимістів.
Ще рік тому ми робили опитування серед громадян і дійшли висновку, що українці — нація втомлених оптимістів, які ще на щось сподіваються. А тепер ми кажемо: українці — це нація впертих оптимістів.
Бо війна тепер торкнулася кожного: скільки б революцій, АТО, Майданів не проходила українська нація, це ніколи не зрівняється з тим болем, який зараз переживає буквально кожен з нас, запевняє Євгенія.
— Це були рівні, на кожному з яких наша самоідентифікація ставала дедалі сильнішою. Зараз же ми всі маємо одного, єдиного й спільного ворога, а це справді єднає.
Якщо ж говорити про ті п’ять місяців, які уже пройшли під брязкіт зброї, можна виокремити ще один феномен, який чітко бетонується в головах українців: у нас зникає горизонтне планування. Якщо раніше кожен з нас планував своє життя на декілька років вперед, то тепер люди планують буквально на кілька днів.
Це спроби втримати себе в нормі.
Це спроби втримати себе в нормі.
Близнюк каже — Україна нарешті добуде свою головну трансформацію, яка допоможе їй рухатися далі: кожен громадянин пишатиметься тим, що він — українець.
— Бо ми переконалися, що ми щось можемо. І не просто “щось”, а протистояти сильній армії, боронити власну землю.
Бо війна породила в нас всіх гордість за самих себе.
Бо війна породила в нас всіх гордість за самих себе.
А ось щодо росіян у Євгенії думка протилежна. Каже: вона детально вивчає результати соціальних опитувань у Росії, але впевнена, що вони не є репрезентативними. Бо багато росіян просто бояться брати участь в соцопитуваннях.
Але їхня нація почне прокидатися після закінчення війни, і це факт: вони уже говорять про необхідність її завершення.
Але їхня нація почне прокидатися після закінчення війни, і це факт: вони уже говорять про необхідність її завершення.
Поглянути на війну Росії проти України пропонуємо тобі й з історичного аспекту: історикиня Лариса Якубова детально розповіла, що було, що є та що буде з Росією після війни на території України.
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