Выехали из оккупированной Бучи и возобновили свое дело — производство косметики. История супругов химиков

Все ужасы оккупации в Буче Елена Захарович со своим мужем пережили с самого начала. Там у них был дом и свое дело — производство косметики. Поэтому долго не хотели уезжать из города.

Супруги жили под обстрелами, без света, воды и связи. Им пришлось своими глазами видеть расстрелянных земляков.

Дорога из ада

После массовых обстрелов города Елена с мужем все-таки решили бежать в Прикарпатье, покинув и родной дом, и собственную косметическую фабрику.

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Из оккупированного города супругов вывез совершенно посторонний мужчина. Они присоединились к другой эвакуационной колонне, где находились более тысячи автомобилей. Дорога к мирному Прикарпатью напоминала фильм ужасов.

Когда ты едешь и видишь сгоревшие машины, трупы, кровь, кишки — это страшно. И почти на каждой машине надписи “дети”. Я почти всю дорогу проплакала. Мне муж не разрешал смотреть. Я сидела и смотрела в ноги, — вспоминает Елена.

Бизнес в эвакуации

Но уже через две недели после эвакуации к Елене начали обращаться клиенты и просить снова наладить производство кремов, масок и другой косметической продукции.

Одна из клиенток помогла с оборудованием — передала его из Киева. К Елене присоединились и ее работники, которые тоже согласились переехать в Ивано-Франковск.

Сейчас Елена думает возобновить производство в Буче и выйти со своей косметикой на европейский рынок.

Несколько лет назад мужчина из Горенки в хате-мазанке сам смастерил печь и по старинным рецептам, исключительно вручную, замешивал тесто и выпекал хлеб.

Сейчас семья Граур возобновила бизнес в Золотоноше, куда пришлось переехать из-за войны. Смотри, как работает пекарня на колесах.