Вытащить из ада: мама и дочь откровенно про своих мужей-азовцев и их поддержку из Мариуполя

Мариуполь с марта находится под русской оккупацией. Бесчинства, которые открылись после деокупации Бучи, доказывают, что Мариуполь надо срочно спасать.

Недавно с просьбой к миру вывезти в третью страну всех гражданских и военных обратился командир морской пехоты.

Однако в этом регионе большое скопление вражеских сил. Это направление считается самым сложным на сегодняшний день.

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Ярослава и Настя — мать и дочь, часть большой военной семьи. Они с детьми уехали за день до 24 февраля, но мужья остались.

Сейчас же они мечтают только об одном — скорейшем освобождении Мариуполя и спасении мужей и людей, застрявших вместе с ними.

Дочь Анастасия делится наболевшим, что нет связи с мужьями, родными, ребенок постоянно спрашивает об отце.

Мать Ярослава называет своего мужа оптимистом, ведь когда удавалось поймать связь и дозвониться, он подбадривал ее. Поговорить за все время войны удалось всего четыре раза.

Мочим этих гадов, все хорошо, мы держимся.

В свою очередь женщина постоянно пишет мужу сообщения и оптимистично верит, что когда-то они дойдут.

От собратьев своих мужей женщинам удается получать какую-то информацию о том, что с ними сейчас происходит.

Дочь Татьяна рассказывает, что 9 числа от товарища мужа ей пришло радостное видео, а через два дня — сообщение, что любимый был ранен в ногу.

Насколько известно, муж Ярославы и отце семьи тоже ранен в ногу, но все равно идет в бой. А дальше мать и дочь могут только догадываться о состоянии и судьбе мужей.

Ярослава говорит, что сама готова взять автомат и поехать туда.

Желание Ярославы вполне понятно — сейчас многие женщины являются частью войск украинской армии.

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