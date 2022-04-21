Вытащить из ада: мама и дочь откровенно про своих мужей-азовцев и их поддержку из Мариуполя

Мариуполь с марта находится под русской оккупацией. Бесчинства, которые открылись после деокупации Бучи, доказывают, что Мариуполь надо срочно спасать.
Недавно с просьбой к миру вывезти в третью страну всех гражданских и военных обратился командир морской пехоты.
Однако в этом регионе большое скопление вражеских сил. Это направление считается самым сложным на сегодняшний день.
Ярослава и Настя — мать и дочь, часть большой военной семьи. Они с детьми уехали за день до 24 февраля, но мужья остались.
Сейчас же они мечтают только об одном — скорейшем освобождении Мариуполя и спасении мужей и людей, застрявших вместе с ними.
Сейчас же они мечтают только об одном — скорейшем освобождении Мариуполя и спасении мужей и людей, застрявших вместе с ними.
Дочь Анастасия делится наболевшим, что нет связи с мужьями, родными, ребенок постоянно спрашивает об отце.
Мать Ярослава называет своего мужа оптимистом, ведь когда удавалось поймать связь и дозвониться, он подбадривал ее. Поговорить за все время войны удалось всего четыре раза.
Мочим этих гадов, все хорошо, мы держимся.
Мочим этих гадов, все хорошо, мы держимся.
В свою очередь женщина постоянно пишет мужу сообщения и оптимистично верит, что когда-то они дойдут.
От собратьев своих мужей женщинам удается получать какую-то информацию о том, что с ними сейчас происходит.
Дочь Татьяна рассказывает, что 9 числа от товарища мужа ей пришло радостное видео, а через два дня — сообщение, что любимый был ранен в ногу.
Насколько известно, муж Ярославы и отце семьи тоже ранен в ногу, но все равно идет в бой. А дальше мать и дочь могут только догадываться о состоянии и судьбе мужей.
Ярослава говорит, что сама готова взять автомат и поехать туда.
Ярослава говорит, что сама готова взять автомат и поехать туда.
Желание Ярославы вполне понятно — сейчас многие женщины являются частью войск украинской армии.
Мы взяли интервью у женщины-снайпера. Она очаровательна и не менее опасна, чем мужчины. Елена Белозерская рассказала о своей работе.