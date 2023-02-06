Отдал жизнь, чтобы передать информацию ВСУ. Жена героя из Черниговской области рассказала его историю

Юрий Мустипан отдал жизнь, чтобы передать ВСУ информацию о позициях врага в Черниговской области. Мужчина решил пешком идти из села Тереховка в Чернигов, чтобы доложить ценные данные. На обратном пути оккупанты замучили мужчину до смерти. О погибшем герое рассказала его жена Татьяна Дудченко.

В село оккупанты вошли в первые дни полномасштабного вторжения и постоянно обстреливали.

Пять-семь танков выедет в сторону Киселевки. Постреляют и назад едут, — вспоминает женщина.

Местным тяжело было слышать непрекращающиеся обстрелы. Юрию было особенно тяжело. Два его сына тогда уже служили, он сам тоже бывший военный. Поэтому хотел помогать бойцам, даже ходил в военкомат.

Сейчас также смотрят

Шел пешком в Чернигов, чтобы передать информацию

Однажды он решил идти в окруженный Чернигов, чтобы передать нашим защитникам координаты врага. Вышел из дома 19 марта и больше не вернулся.

Татьяна показала дорогу, которую в конце марта прошла в поисках своего мужа. За пределами Тереховки есть озеро. Соседи рассказывали ей, что видели там тело. Однако говорили, что мужчина не похож на Юрия. Но Татьяна узнала его еще за несколько метров. То, что его пытали, поняла сразу.

На теле видны синяки, на месте рядом лежали пакеты со шнурками. Женщина говорит, что Юрий не был таким седым, когда уходил из дома.

На обратном пути мужчина попал в плен, оттуда выходил на связь с матерью. Она рассказала, что слышала, как из рук Юрия выдирают телефон. Тогда ей сказали, что мужчину продержат несколько дней и отпустят. Больше звонков не было.

Юрий посмертно получил две награды: за оборону страны и за содействие Вооруженным силам Украины. Черниговская прокуратура расследует дело убийства мужчины, но деталей пока не разглашают.

В терробороне города деталей не раскрывают, но говорят, что Юрия помнят, его информация пригодилась.

Представитель региональной группировки сил терробороны Север Виталий Кириллов говорит, что вся информация от гражданских принималась, обрабатывалась и проверялась. Только потом принимали решение.

Истории людей в оккупации поражают! Они помогали друг другу и военным, даже несмотря на наличие оккупантов в населенном пункте. Ранее мы рассказывали историю больницы в Тростянце, которую российские военные обстреляли из танка в упор.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!