Віддав життя, щоб передати інформацію ЗСУ. Дружина героя з Чернігівщини розповіла його історію

Юрій Мустіпан віддав життя, щоб передати ЗСУ інформацію про позиції ворога на Чернігівщині. Чоловік вирішив пішки йти з села Терехівка до Чернігова, щоб доповісти цінні дані. На зворотному шляху окупанти закатували чоловіка до смерті. Про загиблого героя розповіла його дружина Тетяна Дудченко.

У село окупанти зайшли у перші дні повномасштабного вторгнення та постійно обстрілювали.

П’ять-сім танків виїде у бік Киселівки. Постріляють і назад їдуть, — згадує жінка.

Місцевим важко було чути обстріли, що не припиняються. Юрію було особливо важко. Два його сини вже тоді служили, він сам — теж колишній військовий. Тому хотів допомагати бійцям, навіть ходив у військкомат.

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Йшов пішки до Чернігова, щоб передати інформацію

Одного дня він вирішив іти в оточений Чернігів, щоб передати нашим захисникам координати ворога. Вийшов з дому 19 березня і більше не повернувся.

Тетяна показала дорогу, яку наприкінці березня пройшла, шукаючи свого чоловіка. За межами Терехівки є озеро. Сусіди розповідали їй, що бачили там тіло. Проте говорили, що чоловік не схожий на Юрія. Але Тетяна впізнала його ще за кілька метрів. Те, що його катували, зрозуміла відразу.

На тілі видно синці, на місці поруч лежали пакети зі шнурками. Жінка каже, що Юрій не був таким сивим, коли йшов з дому. По дорозі додому чоловік потрапив у полон, звідти виходив на зв’язок матір’ю.

Вона розповідала, що чула, як з рук Юрія видирають телефон. Тоді їй сказали, що його протримають кілька днів і відпустять. Більше дзвінків не було.

Юрій посмертно отримав дві нагороди: за оборону рідної держави та за сприяння Збройним силам України. Чернігівська прокуратура розслідує справу вбивства чоловіка, але деталей поки не розголошують.

В теробороні міста деталей не розповідають, але кажуть, що Юрія пам’ятають, його інформація знадобилася.

Речник регіонального угрупування сил тероборони Північ Віталій Кирилов каже, що вся інформація від цивільних приймалася, оброблялася та перевірялася. Лише потім ухвалювали рішення.

Історії людей з окупації вражають! Вони допомагали одне одному та військовим навіть попри наявність окупантів у населеному пункті. Раніше ми розповідали історію лікарні в Тростянці, яку російські військові обстріляли з танка впритул.

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