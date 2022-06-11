Зачем они нам? Кебуладзе раскритиковал предоставление украинского гражданства “либералам” из РФ

Украинский философ и публицист Вахтанг Кебуладзе рассказал о неизлечимости русских либералов.
Если Путин — враг наш сейчас, то российские либералы — это наши враги в будущем
Если Путин — враг наш сейчас, то российские либералы — это наши враги в будущем
Вахтанг объяснил, почему украинское гражданство для таких персон – неправильное решение.
Украинское гражданство — это вознаграждение
Украинское гражданство — это вознаграждение
В условиях вооруженной агрессии РФ против Украины, как ни странно, украинское гражданство сейчас востребовано.
Так же Вахтанг Кебуладзе прокомментировал свое мнение о возможном получение гражданства Украины Невзоровым. Смотри в видео.
Напомним, ранее Андрей Макаревич рассказал о преступлениях россиян и пропагандистской машине.