Навіщо вони нам? Кебуладзе розкритикував надання українського громадянства “лібералам” з РФ

Український філософ та публіцист Вахтанґ Кебуладзе розповів про невиліковну імперськість російських лібералів.
Якщо Путін — ворог наш зараз, то російські ліберали — це наші вороги у майбутньому.
Якщо Путін — ворог наш зараз, то російські ліберали — це наші вороги у майбутньому.
Вахтанґ пояснив, чому українське громадянство для таких персон — неправильне рішення.
Українське громадянство — це винагорода.
Українське громадянство — це винагорода.
В умовах збройної агресії РФ проти України, як не дивно, українське громадянство зараз має попит.
Також Вахтанґ Кебуладзе прокоментував свою думку, що до можливого отримання громадянства України Невзоровим. Дивись у сюжеті.
Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич розповів про злочини росіян та пропагандистську машину.