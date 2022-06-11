Люди

Навіщо вони нам? Кебуладзе розкритикував надання українського громадянства “лібералам” з РФ

Яна Брензей, ведуча і журналістка програми Вікна-новини 12 Червня 2022, 00:00

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