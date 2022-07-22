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Делятся эмоциями, поют, защищают — украинские военные стали самыми популярными в TikTok

Анастасия Ечкалова, журналист программы Викна-новости 22 июля 2022, 08:30

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Як готуються зустрічати ворога з кордону Білорусі на Рівненщині
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