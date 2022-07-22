Делятся эмоциями, поют, защищают — украинские военные стали самыми популярными в TikTok

Одолевают врага и об этом рассказывают в TikTok. Хештег ВСУ после начала полномасштабного вторжения России стал самым популярным в украинском TikTok.

Наши защитники и защитницы выкладывают видео, в которых одолевают оккупантов, шутят и поддерживают тех, кого защищают. Обычная развлекательная соцсеть превратилась в еще одно доказательство непобедимости украинцев.

Украинские защитники в TikTok

Он танцует в перерыве между копанием окопов и снимает шутливые видео даже на передовой. Это — Павел Вышебаба, он поэт и общественный деятель, а после 24 февраля — военный ВСУ и звезда TikTok.

Он отвечал подписчикам на комментарии, рассказывая, почему на войне не только уместно, но и нужно шутить:

Смех снижает уровень гормонов стресса, помогает повысить иммунитет. Это природное обезболивающее, эндорфин, который помогает держать строй и быть в хорошем настроении.

Также Павел публикует в TikTok свои стихи, вот этот написал для дочери:

Тільки не пиши мені про війну,

Розкажи, чи є біля тебе сад,

Чи ти чуєш коників і цикад

і чи повзають равлики по в’юну?

Таких страниц, как у Павла Вышебабы, в TikTok все больше. Видео наших военных просматривают и лайкают миллионы, потому что там искренне о том, какой ценой приходится бороться с оккупантами.

Наши защитники снимают то, как воюют за каждый клочок украинской земли, и выкладывают видео, просто чтобы сообщить родным, что живы и здоровы.

В коротких видео они рассказывают о самом тяжелом на войне — потерях, чтобы те, кто вдали от передовой, понимали цену своей свободы. С подписчиками украинские защитники делятся в TikTok даже эмоциями после того, как уцелевшие выходят из вражеского окружения.

Кроме того, соцсеть военные используют, чтобы быть на связи с украинцами, которых защищают, чтобы гражданские не ссорились за выпитый кофе и помнили: победа — за Вооруженными силами Украины.

Сегодня украинский TikTok посвящен и символам борьбы против российских захватчиков. Один из самых любимых у украинцев — пес-ГСЧСник Патрон. На своей странице он показывает саперские будни — роется в земле, посещает пресс-конференции и официальные мероприятия и демонстрирует подписчикам гардероб.

Украинский TikTok сейчас — юмор сквозь переживания и гордость за свою армию.

Ранее мы рассказывали, сколько HIMARS нужно, чтобы выгнать российских оккупантов из Украины.

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