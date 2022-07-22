Діляться емоціями, співають, захищають — українські військові стали найпопулярнішими в TikTok

Долають ворога і про це розповідають у TikTok. Хештег ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення Росії став найпопулярнішим в українському TikTok.

Наші захисники й захисниці викладають відео, в яких долають окупантів, жартують і підтримують тих, кого захищають. Звичайна розважальна соцмережа перетворилася на ще один доказ непереможності українців.

Українські захисники в TikTok

Він танцює в перерві між копанням окопів і знімає жартівливі відео навіть на передовій. Це — Павло Вишебаба. Він поет та громадський діяч, а після 24 лютого — військовий ЗСУ і зірка TikTok.

Він відповідав підписникам на коментарі, розповідаючи, чому на війні не тільки доречно, а й потрібно жартувати:

Сміх знижує рівень гормонів стресу, допомагає підвищити імунітет. Це природне знеболювальне, ендорфін, який допомагає тримати стрій і бути в гарному настрої.

Також Павло публікує в TikTok свої вірші, ось цей написав для доньки:

Тільки не пиши мені про війну,

Розкажи, чи є біля тебе сад,

Чи ти чуєш коників і цикад

і чи повзають равлики по в’юну?

Таких сторінок, як у Павла Вишебаби, у TikTok дедалі більше. Відео наших військових переглядають і лайкають мільйони, бо там щиро про те, якою ціною доводиться боротися з окупантами.

Наші захисники фільмують, як воюють за кожен клаптик української землі, й викладають відео, просто щоб повідомити рідним, що живі та здорові.

У коротких відео вони розповідають про найтяжче на війні — втрати, щоб ті, хто далеко від передової, розуміли ціну своєї свободи. З підписниками українські захисники діляться у TikTok навіть емоціями після того, як вцілілими виходять з ворожого оточення.

Окрім цього, соцмережу військові використовують, щоб бути на зв’язку з українцями, яких захищають, щоб цивільні не сварились за випиту каву і пам’ятали, перемога — за Збройними силами України.

Нині український TikTok присвячений і символам боротьби проти російських загарбників. Один з найулюбленіших серед українців — пес-ДСНСник Патрон. На своїй сторінці він показує саперські будні — порпається у землі, відвідує прес-конференції та офіційні заходи й демонструє підписникам гардероб.

Український TikTok зараз — гумор попри переживання та гордість за свою армію.

Раніше ми розповідали, скільки HIMARS потрібно, щоб вигнати російських окупантів з України.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!