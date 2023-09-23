Почти год живут в подвале: почему жители Харькова не могут вернуться в свой дом

Полтора года они живут в подвале собственной 16-этажки.

Российская ракета попала в эту высотку в окрестностях Харькова еще в первые дни вторжения, 28 февраля. Городские власти вместе со строительной подрядной организацией довольно быстро отстроили три последних этажа: 14, 15 и 16. Это было около года назад.

Впрочем, ни один из жителей этого дома до сих пор не может заселиться в свой дом.

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С 76-летней Нилой Сивовой мы познакомились в этом же подвале. Раненые, после ракетного удара, они с мужем поселились здесь в марте 2022 года. Прошлой осенью здесь полным ходом шли работы — строители восстанавливали поврежденные обстрелами высотки.

Квартиру Лидии Крыловой фактически построили заново — вместо 15 этажа была пустота. Сын женщины тогда погиб, она сама получила сложные ранения головы и рук.

Лидию приютили друзья погибшего сына. Потому что въехать в свое, восстановленное уже жилье, не может. Как и все остальные жители.

Евгений Сивов, который уже полтора года живет с женой в подвале, ведет показать их дом на 11 этаже. Он уже и ремонт здесь сделал самостоятельно. Но живут все равно в подвале, потому что дом так и не подключили к водоснабжению, электричеству, и соответственно, не будет и отопления.

В подвал с тортом приходят в гости соседи. Валентина с мужем снимают квартиру.

— Сколько раз он обещал нам: вот подождите, вот немного, в мае вы будете жить в своих домах. Вот, в июне вы будете жить в своих домах. Вот, мы вам до августа все поставим, — рассказывает жительница дома Валентина Кравчук.

Мэр Игорь Терехов задержку объясняет тем, что не готовы все документы и экспертные заключения, которыми должен заниматься не город.

Напомним, ранее мы уже рассказывали историю двух пенсионеров — Нилы и Евгения Сивовых.

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