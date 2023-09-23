Майже рік живуть у підвалі: чому жителі Харкова не можуть повернутися до власного будинку

Півтора року вони живуть у підвалі власної 16-поверхівки.

Російська ракета влучила у цю висотку на околиці Харкова ще у перші дні вторгнення, 28 лютого. Міська влада разом із будівельною підрядною організацією досить швидко відбудували три останні поверхи: 14, 15 і 16.

Це було майже рік тому. Утім, жоден із мешканців цього будинку досі не може заселитися до своєї оселі.

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Із 76-річною Нілою Сівовою ми познайомилися у цьому ж підвалі. Поранені, після ракетного удару, вони з чоловіком оселилися тут у березні 2022 року. Минулої осені тут повним ходом тривали роботи — будівельники відновлювали пошкоджені обстрілами висотки.

Оселю Лідії Крилової фактично звели наново — замість 15-го поверху була пустка. Син жінки тоді загинув, вона сама дістала складних поранень голови та рук.

Пані Лідію прихистили друзі загиблого сина. Бо вʼїхати до своєї, відновленої вже оселі, не може. Як і всі решта мешканців.

Євген Сівов, що вже півтора року живе з дружиною у підвалі, веде показати їхню оселю на 11 поверсі. Він вже й ремонт тут зробив самотужки. Але живуть все одно у підвалі, бо будинок так і не під’єднали до води, електрики, і, відповідно, не буде й опалення.

До підвалу з тортом приходять у гості сусіди. Пані Валентина з чоловіком винаймають квартиру.

— Скільки раз він обіцяв нам: от почекайте, от трошечки, у травні ви будете жити у своїх хатах. От, у червні ви будете жити у своїх хатах. Ось ми вам до серпня все поставимо, — розповідає мешканка будинку Валентина Кравчук.

Міський голова Ігор Терехов затримку пояснює тим, що не готові усі документи й експертні висновки, якими має займатися не місто.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали історію двох пенсіонерів — Ніли та Євгена Сівових.

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