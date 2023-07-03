Кроме заболеваний, пытки и отравление: что известно о заключении и состоянии Саакашвили

Бывший президент Грузии и гражданин Украины Михаил Саакашвили утверждает, что его пытали и травили во время заключения. В свою очередь власти Грузии все отрицают и говорят, что для таких выводов достаточных доказательств нет.

Экс-президент Грузии дистанционно принял участие в заседании Тбилисского городского суда, где он продемонстрировал, в каком состоянии находится сейчас. Михаил Саакашвили поднял футболку, чтобы показать, сколько потерял вес.

Состояние грузинского политика уже давно вызывает беспокойство, ведь он больше года находится в клинике, куда его перевели из следственного изолятора после того, как арестовали в Тбилиси в 2021 году. Тогда Михаил Саакашвили вернулся на родину тайно.

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Бывшему президенту Грузии инкриминируется превышение полномочий и преследование оппонентов. В случае признания его виновным мужчине грозит шесть лет лишения свободы.

Однако сам политик с обвинениями не согласен и называет это дело политически мотивированным. Из-за этого несколько раз объявлял голодовку.

О лечении Михаила Саакашвили ходатайствовали в ЕС. Также призвал оказать бывшему президенту Грузии, ныне гражданину Украины, необходимую медицинскую помощь и Владимир Зеленский.

То, что сейчас происходит с Михаилом, это издевательство. Это не идет Грузии. Это нужно прекратить, — заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

Также сегодня, 3 июля, Владимир Зеленский добавил, что считает: Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили.

Украина неоднократно призывала официальный Тбилиси остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили в Украину.

— Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.

Призываю наших партнеров — обратиться, не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека. Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь — это базовая европейская ценность.

Ранее адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе отмечал, что врачи подозревают у бывшего президента Грузии туберкулез и деменцию.

А неоднозначные высказывания преследуют нынешнего президента Грузии. Читай, что известно о Саломе Зурабишвили.

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