Окрім захворювань, тортури та отруєння: що відомо про ув’язнення та стан Саакашвілі

Колишній президент Грузії та громадянин України Михайло Саакашвілі стверджує, що його катували та труїли під час ув’язнення. Своєю чергою влада Грузії все заперечує та каже, що для таких висновків достатніх доказів немає.

Екс-президент Грузії дистанційно взяв участь у засіданні Тбіліського міського суду, де він продемонстрував, у якому він стані перебуває зараз. Михайло Саакашвілі підняв футболку, щоб показати, скільки втратив ваги.

Стан грузинського політика вже давно викликає занепокоєння, адже він понад рік перебуває у клініці, куди його перевели зі слідчого ізолятора після того, як заарештували у Тбілісі у 2021 році. Тоді Михайло Саакашвілі повернувся на Батьківщину таємно.

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Колишньому президенту Грузії інкримінують перевищення повноважень та переслідування опонентів. У разі визнання його винним чоловіку загрожує шість років позбавлення волі.

Однак сам політик зі звинуваченнями не згоден та називає цю справу політично вмотивованою та кілька разів оголошував голодування.

Про лікування Михайла Саакашвілі клопотали в ЄС. Також закликав надати колишньому президенту Грузії, який є тепер громадянином України, необхідну медичну допомогу й Володимир Зеленський.

Те, що зараз відбувається з Михайлом, це знущання. Це не личить Грузії. Це треба припинити, — заявив президент України Володимир Зеленський.

Раніше адвокат Михайла Саакашвілі Шалва Хачапурідзе зазначав, що лікарі підозрюють у колишнього президента Грузії туберкульоз та деменцію.

А неоднозначні висловлювання переслідують теперішню президентку Грузії. Читай, що відомо про Саломе Зурабішвілі.

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