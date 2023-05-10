Самое дорогое празднование для нового монарха! Чем запомнилась коронация Карла III

“Боже, храни короля!” — до сих пор слышно по всей Британии. Здесь прошло трехдневное празднование коронации Чарльза III. Британские монархи — единственные в Европе, кто уже более тысячи лет сохраняют традицию коронации. И эту торжественную церемонию поддерживают миллионы подданных. Как прошла коронация Карла III за £250 млн — читай подробно в нашем материале.

Как прошла коронация Карла III — детали

Благодаря телетрансляции шестого мая весь мир наблюдал за коронацией Чарльза III в Вестминстерском Аббатстве. Для Украины она тоже была особенной, ведь проходила в сине-желтых цветах, хотя впоследствии официальные представители Букингемского дворца назвали это “счастливым стечением обстоятельств”, весь мир увидел в этом знак поддержки британцами борьбы украинцев против российской агрессии.

Я горд быть британцем. Нам очень повезло с королевской семьей, и мы ценим всю трудную работу, которую они делают, — говорит житель Лондона Крис Найт.

И уж точно не случайно на церемонии первая леди Джилл Байден и ее внучка были в одежде синего и желтого цветов. На коронации была и первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

У наших народов есть общие ценности: жизнь, свобода, демократия. Пусть именно они станут признаком эпохи Ваших Величеств и для Соединенного Королевства, и для нас, — написала Елена Зеленская в Facebook.

Всего собралось более 2 тыс. почетных гостей из 200 стран мира. Президентов России, Беларуси и еще нескольких диктаторских режимов не приглашали.

Церемония коронации стоила £250 млн

Это первая церемония в XXI веке. Коронация обошлась Британии в 250 млн фунтов стерлингов. Для сравнения — церемония Елизаветы II обошлась в 47 млн. Нововведением стала карета, а точнее то, что их было две.

В Вестминстерское аббатство будущий король и его жена Камилла ехали в карете 2010 года, к тому же по более короткому маршруту, чем в свое время Елизавета. Несмотря на внешнюю традиционность, в этой карете есть кондиционер и гидравлическая подвеска.

Сама коронация длилась более двух часов. После традиционных присяг и речей начинается самая сокровенная часть церемонии — помазание. После этого Чарльзу поочередно вручают символы государственности и официально провозглашают королем.

Рейтинги королевской семьи

Рейтинг Чарльза III снизился с момента его вступления на престол, но почти половина британцев по-прежнему считает, что он хорошо справляется со своими обязанностями. Среди наименее любимых членов семьи — вторая жена короля Камилла.

Здесь до сих пор определенная путаница с ее новым титулом. Ведь незадолго до смерти Елизавета II благословила невестку стать королевой-консортом, то есть королевой-женой. Впрочем, Камилла будет называться королевой без дополнительных атрибутов. Этого добился король.

Хотя отношение самих британцев к монархии неоднозначно, впрочем, ни для кого не секрет — это приносит немало денег от туризма.

Тарелки, кружки, чайники, футболки и даже короны… в Лондоне сувенирное безумие. К коронации мастера изготовили более 100 тыс. сувениров. К примеру, коробки с песочным печеньем появились в продуктовых магазинах. Они уже почти полностью распроданы. Ведь даже пустыми их долго будут сохранять в память о редком событии.

Король-реформатор

Лишь днем коронации празднование в Лондоне не ограничилось. По всей Великобритании проходят уличные гуляния. Десятки человек собрались в Риджентс-парке на праздничный пикник.

К ним вышли принц Уильям и Кейт Миддлтон. Они сделали множество селфи с поклонниками. Несмотря на запрет протокола, Кейт даже обняла маленькую девочку, которая расплакалась перед принцессой. Кстати, именно у Кейт самый большой рейтинг приверженности британцев.

Это новая эра для Великобритании. Мы хотим наслаждаться этим, поздравлять короля и праздновать вместе с другими людьми, — говорит житель Лондона Вален Чен.

Кроме того, на следующий день в Виндзорском замке прошел торжественный концерт. Итальянский оперный певец Андреа Бочелли, американская певица Кэти Перри и Лайонел Ричи поздравляли короля.

Впрочем, не все разделяют всеобщий восторг. Поклонники республики даже в день коронации скандировали “Это не мой король!”. Не обошлось даже без задержаний.

Чарльз понимает, что монархия должна отвечать вызовам времени, чтобы эти настроения не стали массовыми. Он стремится снизить расходы, заботится о климате планеты и открыто и искренне поддерживает Украину. Его уже называют — король-реформатор.

Ранее мы рассказывали биографию королевы Елизаветы II, которая правила семь десятилетий.

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