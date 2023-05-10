Найдорожче святкування для нового монарха! Чим запам’яталася коронація Карла III

“Боже, бережи короля!” — досі чутно по всій Британії. Тут відбулось триденне святкування коронації Чарльза III. Британські монархи — єдині в Європі, які вже понад тисячу років зберігають традицію коронації. І цю урочисту церемонію підтримують мільйони підданих. Як минула коронація Карла III за £250 млн — читай детально в нашому матеріалі.

Як минула коронація Карла III — деталі

Завдяки телетрансляції шостого травня весь світ спостерігав за коронацією Чарльза III у Вестмінстерському Абатстві. Для України вона теж була особливою, адже проходила у синьо-жовтих барвах, хоча згодом офіційні представники Букінгемського палацу назвали це “щасливим збігом обставин”, весь світ побачив у цьому знак підтримки британцями боротьби українців проти російськоі агресії.

Я гордий бути британцем. Нам дуже пощастило з королівською родиною, і ми цінуємо всю важку роботу, яку вони роблять, — каже житель Лондона Кріс Найт.

І вже точно невипадково на церемонії перша леді Джилл Байден та її онука були в одязі синього та жовтого кольорів. На коронації була і перша леді Олена Зеленська та прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Наші народи мають спільні цінності: життя, свободу, демократію. Нехай саме вони стануть ознакою епохи Ваших Величностей і для Сполученого Королівства, і для нас, — написала Олена Зеленська у Facebook.

Загалом зібралося понад 2 тис. почесних гостей з 200 країн світу. Президентів Росії, Білорусі та ще кількох диктаторських режимів не запрошували.

Церемонія коронації коштувала £250 млн

Це перша церемонія у ХХІ столітті. Коронація коштувала Британії 250 млн фунтів стерлінгів. Для порівняння — церемонія Єлизавети II обійшлася у 47 млн. Нововведенням стала карета, а точніше те, що їх було дві.

До Вестмінстерського абатства майбутній король та його дружина Камілла їхали у кареті 2010 року, до того ж більш коротким маршрутом, ніж свого часу Єлизавета. Незважаючи на зовнішню традиційність, у цій кареті є кондиціонер та гідравлічна підвіска.

Сама коронація тривала понад дві години. Після традиційних присяги та промов розпочинається найпотаємніша частина церемонії — помазання. Після цього Чарльзу по черзі вручають символи державності та офіційно проголошують королем.

Рейтинги королівської родини

Рейтинг Чарльза III знизився з моменту його вступу на престол, але майже половина британців, як і раніше, вважає, що він добре справляється зі своїми обов’язками. Серед найменш улюблених членів родини — друга дружина короля Камілла.

Тут і досі певна плутанина з її новим титулом. Адже незадовго до смерті Єлизавета II благословила невістку стати королевою-консортом, тобто королевою-дружиною. Втім, Камілла зватиметься королевою без жодних додаткових атрибутів. Цього домігся король.

Хоч ставлення самих британців до монархії неоднозначне, втім ні для кого не секрет — це приносить чимало грошей від туризму.

Тарілки, кухлі, чайники, футболки та навіть корони… у Лондоні сувенірне шаленство. До коронації майстри виготовили понад 100 тис. сувенірів. Наприклад, коробки з пісочним печивом з’явилися у продуктових магазинах. Їх вже майже повністю розпродано. Адже навіть порожніми їх ще довго зберігатимуть на згадку про рідкісну подію.

Король-реформатор

Лише днем коронації святкування в Лондоні не обмежилось. По всій Великій Британії проходять вуличні гуляння. Десятки людей зібралися в Ріджентс-парку на святковий пікнік.

До них вийшли принц Вільям та Кейт Міддлтон. Вони зробили безліч селфі з шанувальниками. Попри заборону протоколу Кейт навіть обійняла маленьку дівчинку, яка розплакалася перед принцесою. До речі, саме у Кейт найбільший рейтинг прихильності британців.

Це нова ера для Великої Британії. Ми хочемо насолоджуватися цим, вітати короля та святкувати разом з іншими людьми, — каже житель Лондона Вален Чен.

Окрім того, наступного дня у Віндзорському замку відбувся урочистий концерт. Італійський оперний співак Андреа Бочеллі, америкаська співачка Кеті Перрі та Лайонел Річі вітали короля.

Утім, не всі поділяють загального захоплення. Прихильники республіки навіть у день коронації скандували “Це не мій король!”. Не обійшлося навіть без затримань.

Чарльз розуміє, що монархія має відповідати викликам часу, аби ці настрої не стали масовими. Він прагне зменшити витрати, дбає про клімат планети і відкрито та щиро підтримує Україну. Його вже називають — король-реформатор.

Раніше ми розповідали біографію королеви Єлизавети II, яка правила сім десятиліть.

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