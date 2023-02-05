Молекулярный борщ покоряет Лондон! Как украинцы открыли аутентичный ресторан в Британии

Шеф-повар Юрий Ковриженко и его партнер Ольга Цибитовская прибыли в Лондон в феврале прошлого года на мероприятие от украинского посольства.

Но в конечном итоге задержались там на несколько месяцев. За это время им удалось собрать для Украины более 500 000 фунтов благодаря благотворительным мероприятиям, в которых участвовали всемирно известные шефы — Джейми Оливер, Джейсон Атертон и Том Китчин.

Сейчас украинцы открыли собственный ресторан в Лондоне. Над названием долго не думали.

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Для украинцев Мрия — это не самолет. Мрия — это символ в первую очередь. Это мечта вернуться домой, закончить войну, отстроить страну, — говорит Юрий.

Заведение открыли всего через три месяца после возникновения идеи. Ресторан рассчитан на 60 мест. Для интерьера в Лондон специально привезли украинские картины, гуцульские подушки и ковры, а также подлинную мебель.

Весь персонал ресторана — вынужденные украинские переселенцы. При этом в заведении далеко не каждый профессиональный повар.

За барной стойкой — адвокат, на кухне – предприниматель, кондитер, юрист и учитель. Обслуживают посетителей в зале студенты. Всего здесь работают 15 человек.

Мрия открывает англичанам украинскую культуру, знакомит с традиционной кухней. У заведения уже есть постоянные гости не только среди украинцев, но и среди британцев.

Украинцы не боятся заниматься бизнесом даже во время войны. Смотри, как парень и девушка открыли кофейню в Херсоне во время оккупации.

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