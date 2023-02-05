Молекулярний борщ підкорює Лондон! Як українці відкрили автентичний ресторан у Британії

Шеф-кухар Юрій Ковриженко та його партнерка Ольга Цибитовська прибули в Лондон у лютому минулого року на захід від українського посольства.

Але зрештою затримались там на кілька місяців. За цей час їм вдалось зібрати для України понад 500 000 фунтів завдяки благодійним заходам, у яких брали участь всесвітньо відомі шефи — Джеймі Олівер, Джейсон Атертон і Том Кітчін.

А нині українці відкрили власний ресторан у Лондоні. Над назвою довго не думали.

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Для українців Мрія — це не літак. Мрія — це символ у першу чергу. Це мрія повернутись додому, закінчити війну, відбудувати країну, — каже Юрій.

Заклад відкрили всього через три місяці після виникнення ідеї. Ресторан розраховано на 60 місць. Для інтер’єру в Лондон спеціально привезли українські картини, гуцульські подушки та килими, а також автентичні меблі.

Весь персонал ресторану — вимушені українські переселенці. При цьому в закладі далеко не кожен професійний кухар.

За барною стійкою — адвокат, на кухні — підприємець, кондитер, юрист та вчитель. Обслуговують відвідувачів у залі студенти. Загалом тут працюють 15 людей.

Мрія відкриває англійцям українську культуру, знайомить з традиційною кухнею. Заклад уже має постійних гостей не тільки серед українців, але й серед британців.

Українці не бояться займатись бізнесом навіть посеред війни. Дивись, як хлопець та дівчина відкрили кав’ярню в Херсоні під час окупації.

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